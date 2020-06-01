Серіали червня: 7 цікавих новинок, які вийдуть в перший місяць літа
Хоч зйомки у Голлівуді поставили на паузу через пандемію, прем'єри серіалів, знятих ще до карантину, відбуваються за планом. І в червні режисери зможуть здивувати кіноманів цікавими сюжетами та захопливими перевтіленнями акторів.
Особливо новинки червня потішать любителів детективних історій, адже чимало серіалів стосуватимуться заплутаних історій злочинів, сюжет яких неможливо передбачити. Та і комедії чи драми також зможуть вразити кіноманів. А щоб ви не витрачали час на пошуки, журналісти LifeStyle 24 створили цікаву добірку серіалів місяця.
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"Алекс Райдер"
Оригінальна назва: Alex Rider
Прем'єра: 4 червня
Жанр: бойовик, сімейний, трилер
Виробник: ITV
Алекс Райдер – це шпигун нового покоління, який використовує технологічні новинки у стилі Джеймса Бонда та Бетмена. За сюжетом, дядько 15-річного підлітка помирає, після чого він дізнається, що родич був шпигуном. Британська розвідка вербує Алекса Райдера, а звичайний школяр може стати одним з найцінніших агентів МІ-6.
У 2006 році на великий екран вийшов фільм про Алекса Райдера з назвою "Громобій". Творці серіалу зазначають, що історія шпигуна, розкрита у 8 серіях, буде сиквелом до стрічки та розкаже про початок кар'єри талановитого агента.
Дивіться трейлер до серіалу "Алекс Райдер": відео
"Президент"
Оригінальна назва: El Presidente
Прем'єра: 5 червня
Жанр: драма
Виробник: Amazon Prime
Це кримінальна драма про корупційний скандал у FIFA Gate, який сколихнув весь світ у 2015 році. ФБР давно підозрювало про злочини високопосадовців. Однак їм бракувало доказів, щоб звинуватити представників FIFA у корупції та притягнути їх до відповідальності.
Серіал розкаже глядачам, які події передували скандалу та як маловідомий президент футбольного клубу Серхіо Жадю зміг зруйнувати сталу систему.
Дивіться трейлер до серіалу "Президент": відео
"Голова"
Оригінальна назва: The Head
Прем'єра: 12 червня
Жанр: трилер
Виробник: HBO Asia
За сюжетом, група вчених залишається на арктичній дослідницькій станції. Науковці вирішують знайти спосіб завадити глобальному потеплінню, тому залишаються на станції в час полярної зими. Зв'язок з ними втрачається через погодні умови, а коли інша група вчених хоче змінити колег, виявляється, що всі вони мертві. В живих дивом залишилась Меггі Мітчел, яка не може пояснити, з якою знахідкою стикнулась її команда.
Дивіться трейлер до серіалу "Голова": відео
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"Глибоко в лісі"
Оригінальна назва: The Woods
Прем'єра: 12 червня
Жанр: детектив, трилер, містика
Виробник: Netflix
Упродовж 25 років варшавський прокурор Павел Копінський не може й дня прожити, аби не думати про таємниче зникнення сестри. У 1994 році справу закрили через брак доказів, а дівчину так і не знайшли. Та одного дня у лісі знаходять тіло, яке може бути пов'язане з минулим. За справу береться Павел Копінський, який вже давно мріє розслідувати злочин та покарати винних.
Дивіться трейлер до серіалу "Глибоко в лісі": відео
"З любов'ю, Віктор"
Оригінальна назва: Love, Victor
Прем'єра: 19 червня
Жанр: комедія, драма, мелодрама
Виробник: Hulu
Серіал "З любов'ю, Віктор" розкаже про старшокласника, який соромиться своєї нетрадиційної орієнтації. Він веде таємне листування з невідомим "другом", який теж є геєм. Однак втримати у секреті все головному герою так і не вдається: переписка потрапляє до рук недоброзичливця, який готовий розкрити всім таємницю Віктора.
Дивіться трейлер до серіалу "З любов'ю, Віктор": відео
"Перрі Мейсон"
Оригінальна назва: Perry Mason
Прем'єра: 21 червня
Жанр: кримінал, драма
Виробник: HBO
Це римейк знаменитого серіалу, який був шалено популярним у 50 – 60-их роках. У центрі сюжету – адвокат Перрі Мейсон, який веде заплутані справи у часи Великої депресії у США. Однак просто представляти людей у суді – не для головного героя. Паралельно Перрі Мейсон веде розслідування з приватним детективом Полом Дрейком, які захоплять глядачів.
Дивіться трейлер до серіалу "Перрі Мейсон": відео
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"Я зникну в темряві"
Оригінальна назва: I’ll Be Gone in the Dark
Прем'єра: 28 червня
Жанр: комедія, драма, мелодрама
Виробник: HBO
Ще один детективний серіал, який презентують у червні 2020 року. Події "Я зникну у темряві" пов'язані з моторошними вбивствами серійного маніяка Голдена Стейта, який орудував у США в 70 – 80-их роках. Щонайменше 13 людей стали жертвами вбивці. Злочини він скоював у трьох різних локаціях, тому правоохоронці спершу й уявити не могли, що шукають одну і ту ж людину.
Допомагатиме поліції журналістка, яка й розкаже світу моторошну історію про Голдена Стейта.
Дивіться трейлер до серіалу "Я зникну в темряві": відео