Хоч зйомки у Голлівуді поставили на паузу через пандемію, прем'єри серіалів, знятих ще до карантину, відбуваються за планом. І в червні режисери зможуть здивувати кіноманів цікавими сюжетами та захопливими перевтіленнями акторів.

Особливо новинки червня потішать любителів детективних історій, адже чимало серіалів стосуватимуться заплутаних історій злочинів, сюжет яких неможливо передбачити. Та і комедії чи драми також зможуть вразити кіноманів. А щоб ви не витрачали час на пошуки, журналісти LifeStyle 24 створили цікаву добірку серіалів місяця.

"Алекс Райдер"

Оригінальна назва: Alex Rider

Прем'єра: 4 червня

Жанр: бойовик, сімейний, трилер

Виробник: ITV

Алекс Райдер – це шпигун нового покоління, який використовує технологічні новинки у стилі Джеймса Бонда та Бетмена. За сюжетом, дядько 15-річного підлітка помирає, після чого він дізнається, що родич був шпигуном. Британська розвідка вербує Алекса Райдера, а звичайний школяр може стати одним з найцінніших агентів МІ-6.

У 2006 році на великий екран вийшов фільм про Алекса Райдера з назвою "Громобій". Творці серіалу зазначають, що історія шпигуна, розкрита у 8 серіях, буде сиквелом до стрічки та розкаже про початок кар'єри талановитого агента.

Дивіться трейлер до серіалу "Алекс Райдер": відео

"Президент"

Оригінальна назва: El Presidente

Прем'єра: 5 червня

Жанр: драма

Виробник: Amazon Prime

Це кримінальна драма про корупційний скандал у FIFA Gate, який сколихнув весь світ у 2015 році. ФБР давно підозрювало про злочини високопосадовців. Однак їм бракувало доказів, щоб звинуватити представників FIFA у корупції та притягнути їх до відповідальності.

Серіал розкаже глядачам, які події передували скандалу та як маловідомий президент футбольного клубу Серхіо Жадю зміг зруйнувати сталу систему.

Дивіться трейлер до серіалу "Президент": відео

"Голова"

Оригінальна назва: The Head

Прем'єра: 12 червня

Жанр: трилер

Виробник: HBO Asia

За сюжетом, група вчених залишається на арктичній дослідницькій станції. Науковці вирішують знайти спосіб завадити глобальному потеплінню, тому залишаються на станції в час полярної зими. Зв'язок з ними втрачається через погодні умови, а коли інша група вчених хоче змінити колег, виявляється, що всі вони мертві. В живих дивом залишилась Меггі Мітчел, яка не може пояснити, з якою знахідкою стикнулась її команда.

Дивіться трейлер до серіалу "Голова": відео

"Глибоко в лісі"

Оригінальна назва: The Woods

Прем'єра: 12 червня

Жанр: детектив, трилер, містика

Виробник: Netflix

Упродовж 25 років варшавський прокурор Павел Копінський не може й дня прожити, аби не думати про таємниче зникнення сестри. У 1994 році справу закрили через брак доказів, а дівчину так і не знайшли. Та одного дня у лісі знаходять тіло, яке може бути пов'язане з минулим. За справу береться Павел Копінський, який вже давно мріє розслідувати злочин та покарати винних.

Дивіться трейлер до серіалу "Глибоко в лісі": відео

"З любов'ю, Віктор"

Оригінальна назва: Love, Victor

Прем'єра: 19 червня

Жанр: комедія, драма, мелодрама

Виробник: Hulu

Серіал "З любов'ю, Віктор" розкаже про старшокласника, який соромиться своєї нетрадиційної орієнтації. Він веде таємне листування з невідомим "другом", який теж є геєм. Однак втримати у секреті все головному герою так і не вдається: переписка потрапляє до рук недоброзичливця, який готовий розкрити всім таємницю Віктора.

Дивіться трейлер до серіалу "З любов'ю, Віктор": відео

"Перрі Мейсон"

Оригінальна назва: Perry Mason

Прем'єра: 21 червня

Жанр: кримінал, драма

Виробник: HBO

Це римейк знаменитого серіалу, який був шалено популярним у 50 – 60-их роках. У центрі сюжету – адвокат Перрі Мейсон, який веде заплутані справи у часи Великої депресії у США. Однак просто представляти людей у суді – не для головного героя. Паралельно Перрі Мейсон веде розслідування з приватним детективом Полом Дрейком, які захоплять глядачів.

Дивіться трейлер до серіалу "Перрі Мейсон": відео

"Я зникну в темряві"

Оригінальна назва: I’ll Be Gone in the Dark

Прем'єра: 28 червня

Жанр: комедія, драма, мелодрама

Виробник: HBO

Ще один детективний серіал, який презентують у червні 2020 року. Події "Я зникну у темряві" пов'язані з моторошними вбивствами серійного маніяка Голдена Стейта, який орудував у США в 70 – 80-их роках. Щонайменше 13 людей стали жертвами вбивці. Злочини він скоював у трьох різних локаціях, тому правоохоронці спершу й уявити не могли, що шукають одну і ту ж людину.

Допомагатиме поліції журналістка, яка й розкаже світу моторошну історію про Голдена Стейта.

Дивіться трейлер до серіалу "Я зникну в темряві": відео