Серіали травня: якими новинками дивуватиме Голлівуд

Поки кінотеатри залишаються закритими через карантин, а кіностудії переносять прем'єри фільмів, автори серіалів презентують свої новинки на стрімінгових сервісах. Які стрічки вийдуть у травні 2020 року – дізнавайтесь у матеріалі LifeStyle 24.

Що може бути краще у вечері за перегляд епізоду цікавого серіалу? Голлівуд у травні 2020 року підготував для кіноманів чимало новинок, які можуть здивувати. Від детективних історій до захопливих комедій та драм – у списку нових серіалів можна знайти стрічку на будь-який смак. Журналісти LifeStyle 24 підібрали список найцікавіших новинок, які будуть доступні для перегляду вже у травні.

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"Завантаження"

Оригінальна назва: Upload

Прем'єра: 1 травня

Жанр: комедія, фантастика

Виробник: Amazon Prime

Події серіалу "Завантаження" відбуваються у далекому майбутньому. Науковці розробили спеціальний проєкт, завдяки якому люди, що перебувають при смерті, можуть продовжити життя у віртуальному світі. Та, на прикладі головного героя, можна побачити, що зв'язок з реальністю в цих них є. Після моторошної аварії він потрапляє у віртуальний світ, а його подругою стає працівниця служби підтримки клієнтів потойбіччя Нора.

Серіал наповнений чудовим гумором, несподіваними поворотами сюжету та, звісно, романтикою.

У головних ролях: Роббі Амелл, Енді Алло, Кріс Вільямс, Кевін Біглі, Аллегра Едвардс

Дивіться трейлер до серіалу "Завантаження": відео

"Голлівуд"

Оригінальна назва: Hollywood

Прем'єра: 1 травня

Жанр: драма, історичний

Виробник: Netflix

Якщо мрієте побачити атмосферний серіал, який допоможе перенестись в інший час – "Голлівуд" стане чудовим вибором. За сюжетом, молоді люди приїхали до Лос-Анджелеса, щоб підкорити світ кіно. Вони перспективні, наполегливі та ладні боротись за свою мрію. Водночас вже знані зірки Голлівуду не мають наміру поступатись місцем молоді. Події розгортаються у 1940-их, тому на глядачів очікує захопливий сюжет.

Головні ролі у серіалі виконали: Даррен Крісс, Самара Вівінг, Лора Герріер, Джим Парсонс, Петті ЛюПон, Ділан МакДермотт, Куїн Латіфа, Девід Коренсвет, Джеремі Поуп.

Дивіться трейлер до серіалу "Голлівуд": відео

"Рік і Морті" (4 сезон)

Оригінальна назва: Rick and Morty

Прем'єра: 3 травня

Жанр: фентезі, комедія

Виробник: Adult Swim

Мультсеріал "Рік і Морті" вже давно підкорив весь світ своїм тонким гумором та сюжетом. У центрі подій – науковець Рік та його внук Морті, які подорожують галактиками та шукають собі пригод. У новому 4 сезоні на глядачів чекає ще більше курйозних ситуацій, від яких неможливо буде втримати сміх.

Дивіться трейлер до мультсеріалу "Рік і Морті 4": відео

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"Едді"

Оригінальна назва: The Eddy

Прем'єра: 8 травня

Жанр: драма, мюзикл

Виробник: Netflix

За сюжетом, головний герой Елліот Удо – талановитий піаніст з Нью-Йорка. Він намагається втримати на плаву джаз-клуб, який загруз у боргах. Однак все життя чоловіка змінюється після появи доньки Джулі.

У серіалі зіграли актори: Андре Холланд, Лейла Бехті, Венсан Енен, Ренді Кербер, Тахар Рахім, Амандла Стенберг.

Дивіться трейлер до серіалу "Едді": відео

"Відіграти назад"

Оригінальна назва: The Undoing

Прем'єра: 10 травня

Жанр: драма

Виробник: HBO

За сюжетом, життя успішної психотерапевтки Грейс Сакс перевертається з ніг на голову. Перед випуском авторської книги її чоловік зникає за загадкових обставин і ланцюжок жахливих одкровень змушують жінку забути про власні ж поради у подібних випадках. Грейс повинна врятувати своє життя та життя сина.

Не може не вразити і акторський склад серіалу. У "Відіграти назад" глядачі побачать неперевершену гру Ніколь Кідман, Г’ю Гранта, Дональда Сазерленда, Едгара Раміреса, Ноа Джуп, Лілі Рейб.

Дивіться трейлер до серіалу "Відіграти назад": відео

"Третій день"

Оригінальна назва: The Third Day

Прем'єра: 11 травня

Жанр: драма, детектив

Виробник: HBO

Всі події серіалу розгортаються на моторошному острові. З першого погляду, тут все бездоганно: чепурні будинки та люди, які називають острів раєм. Та головний герой Сем, який є чужаком для місцевих жителів, може порушити цю ідилію, почавши дізнаватись таємниці острова.

У головних ролях серіалу: Джуд Лоу, Наомі Харріс, Фрейя Аллан, Кетрін Воттерстон.

Дивіться трейлер до серіалу "Третій день": відео

"Велика"

Оригінальна назва: The Great

Прем'єра: 15 травня

Жанр: драма, комедія, історичний

Виробник: Hulu

Головна героїня серіалу – донька німецького князя Софія Августа Фредеріка Ангальт-Цербстська, більш відома як Катерина ІІ. Вона виходить заміж за російського імператора Петра III та скидає його з трону. Попри історичну основу серіал наповнений гумором та покаже бурхливу молодість Катерини ІІ та недолугість Петра ІІІ.

Головні ролі у серіалі "Велика" отримали Ель Фаннінг, Ніколас Холт, Фібі Фокс, Адам Годлі, Гвілім Лі, Чаріті Вейкфілд.

Дивіться трейлер до серіалу "Велика": відео

"Агенти Щ. И. Т." (7 сезон)

Оригінальна назва: Agents of S.H.I.E.L.D.

Прем'єра: 27 травня

Жанр: фентезі, екшн

Виробник: Marvel

Та і для любителів супергеройських фільмів є новинка, яка неодмінно сподобається. Представники Marvel створили новий сезон серіалу "Агенти Щ. И. Т.". За сюжетом, знаменитий Колсон та його команда бійців здійснять подорож у часі. Агенти побувають у Нью-Йорку 1931 року, коли зароджувалась "Гідра". Їхнє завдання – не допустити руйнівної роботи організації, яка прагне знищити світ.

Головні актори: Кларк Грегг, Мінг-На Вен, Хлоя Беннет, Ієн Де Кестекер, Елізабет Хенстридж, Генрі Сіммонс, Наталія Кордова-Баклі, Джефф Ворд.

Дивіться трейлер до 7 сезону серіалу "Агенти Щ. И. Т.": відео