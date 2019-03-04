Сестри Белла і Джіджі Хадід стали гостями вечірки головного редактора Vogue Анни Вінтур

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Белла і Джіджі Хадід
Белла і Джіджі Хадід / Instagram / @leonessas

Знамениті сестри топ-моделі стали почесними гостями приватної вечірки, яку організувала Анна Вінтур. Головний редактор американського журналу Vogue зібрала чимало знаменитостей у Парижі.

Тиждень моди завжди асоціюється з модними показами, зірковими гостями і стильними street-style "луками". Однак головний редактор одного з найпопулярніших журналів про моду вирішила вразити знаменитостей своєю креативністю і влаштувала закриту вечірку.

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Анна Вінтур запросила на свято чимало зірок з фешн-індустрії, серед яких Наомі Кемпбелл, Даутцен Крус, Хейлі Болдуін і, звісно, сестер Беллу і Джіджі Хадід. Коктейльна вечірка, запрошення на яку отримали одні з найзнаменитіших моделей світу та інші селебріті, мала назву "Американці в Парижі".

Для появи в модному колі сестри Хадід обрали яскраві вбрання, які за стилем дуже подібні до одягу, що користувався популярністю в 90-х. Джіджі одягнула коротку білу сукню з рожевим омбре і нашитим камінням, доповнивши її чорними підколінками і маленькою сумкою.

Джіджі Хадід
Джіджі Хадід / Getty Images

Її сестра Белла обрала для світського заходу більш стриманий образ – чорний total look. На ній була однотонна сукня до колін, шкіряний тренч і лакові чоботи. Її образ доповнив цікавий головний аксесуар – пов’язка, яка притримувала волосся.

Белла Хадід
Белла Хадід / Getty Images

 

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Теги: LifeStyle Мода Белла Хадід Джіджі Хадід
Джерело: LifeStyle 24
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