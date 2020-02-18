Шерон Осборн вперше за 18 років змінила імідж: несподівані фото

67-річна Шерон Осборн таки наважилась позбутись свого звичного образу. Знаменита телеведуча перефарбувала волосся у платиновий блонд, чим здивувала своїх прихильників у мережі.

Це вперше за 18 років дружина легендарного співака Оззі Осборна змінила імідж. Довірила Шерон цю справу стилісту, який підібрав для неї розкішний і трендовий колір волосся – платиновий блонд. Шаленої популярності він набув у світі завдяки образу Матері Драконів із серіалу "Гра престолів". І хоч Шерон Осборн не виглядала, як Дейенеріс Таргарієн, однак викликала фурор у мережі.

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Фото опублікував стиліст і перукар Джек Мартін. Він вирішив показати, наскільки змінилась Шерон після візиту до салону, тому на інстаграм-сторінці розмістив фото з червоно-рудим волоссям та блондом. Окрім цього, він розповів, що телезірка вже давно мріяла позбутись свого образу, однак, за умовами контракту, під час зйомок реаліті-шоу "Сімейка Осборнів" вона не могла вдаватись до експериментів. До того ж Шерон побоювалась: її новий імідж спровокує хейтерів у мережі, від чого постраждають її проєкти.

"Ще один великий день в моїй кар'єрі, коли для повної трансформації мені довірилася елегантна провідна зірка Шерон Осборн. Шерон тепер на 100 відсотків білявка. Упродовж 18 років вона фарбувала своє волосся в червоно-рудий колір раз на тиждень. Шерон зізналася мені, що давно хотіла кардинально змінити імідж, проте кожного разу ця затія оберталася катастрофою. Вона втомилася фарбувати волосся раз на тиждень, але була змушена це робити, тому що практично кожен день з'являлась в медіапросторі. Я нічого не обіцяв їй, але сказав, що буду намагатися з усіх сил. На те, щоб зробити Шерон платиновою білявкою, мені знадобилось 8 годин", – поділився Джек Мартін.

Цікаво, що Шерон Осборн – не єдина зіркова клієнтка стиліста. Перед церемонією "Оскар-2020" Джек Мартін допоміг змінити імідж 82-річній акторці Джейн Фонді. Вона перефарбувала волосся у сріблястий блонд, який виглядав неперевершено та приховував сивину зірки.