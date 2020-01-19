Щаслива Ембер Герд вперше здійснила публічний вихід зі своєю дівчиною

Голлівудська акторка Ембер Герд, яка раніше була заміжньою з Джонні Деппом та зустрічалась з Ілоном Маском, змінила сексуальну орієнтацію. Зірка закрутила роман з жінкою та вже встигла з нею здійснити публічний вихід.

Після серії невдалих романів Ембер Герд вирішила більше не шукати чоловіка своєї мрії. Акторка почала зустрічатись з 38-річною кінорежисеркою Б'янкою Бутті. Пара не приховує своїх стосунків і вже потрапила в об'єктиви папараці Just Jared.

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18 січня закохані взяли участь в анонсованій акції протесту. Як і Ембер Герд, Б'янка Бутті є запеклою феміністкою та виступає за рівність прав у суспільстві. Тому голлівудські знаменитості не змогли пропустити Жіночий марш, що пройшов у Лос-Анджелесі. На заході Ембер та Б'янка постали перед камерами журналістів у буденному вбранні. Пара ніжно трималась за руки та усміхалась, демонструючи особливу ідилію.



Ембер Герд закрутила роман з жінкою / Just Jared



Акторка Ембер Герд з новою обраницею / Just Jared

Вперше про їхній роман у ЗМІ заговорили 14 січня. Тоді Ембер Герд підловили за пристрасними поцілунками з Б'янкою Бутті. Дівчата покинули розкішний готель у Каліфорнії та відправились на спільну прогулянку. Для цього Ембер Герд обрала раритетну автівку Ford Mustang, яку придбала після розлучення з Джонні Деппом.

Про Б'янку Бутті відомо небагато. Жінка є кінорежисеркою і операторкою у Голлівуді та знімає незалежні від великих компаній фільми. Бутті вже кілька років поспіль бореться із раком молочної залози.