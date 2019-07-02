Швидкий та поживний сніданок: молочний смузі з з бананом і нектарином

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Швидкий та поживний сніданок: молочний смузі з з бананом і нектарином
Швидкий та поживний сніданок: молочний смузі з з бананом і нектарином / bzh.life

Існує безліч смачних варіантів, як зустріти спекотний ранок з поживними сніданками та напоями. Пропонуємо вам дізнатись про рецепт смачного смузі, який можна приготувати за 10 хвилин.

Експерти розходяться в думках, чи можна зранку вживати смузі і чи це справді потрібна та нешкідлива суміш продуктів. Тому, якщо ви все ж сумніваєтесь, чи варто починати свій день з цього напою – готуйте та коштуйте його в будь-який період дня.

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Банани і нектарини – чудове поєднання!

Інгрідієнти:

– банан – 1 шт;

– нектарин – 1 шт;

– молоко – 300 мл;

– ванільний цукор – 8 г;

Рецепт приготування:

1. Почистіть фрукти і поріжте на дрібні шматочки.

2. Відправте фрукти в блендер.

3. Додайте до одержаного пюре ванільний цукор і молоко.

4. Збийте всі інгредієнти. Сніданок готовий!

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Теги: LifeStyle Здоров'я Food and Drinks Здорове харчування
Джерело: Cosmopolitan
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