Сім років після смерті: Kygo осучаснив пісню легендарної Вітні Х’юстон – відео

Вітні Х'юстон. яка увійшла в історію музики, як легендарна співачка з дивовижним голосом, померла у лютому 2012 року за загадкових обставин. Популярний музичний продюсер і норвезький діджей Kygo створив кавер-версію на пісню "Higher Love" британського музиканта Стіва Уіндвуда.

Відомо, що оригінал композиції "Higher Love" був випущений у 1986 році, через чотири роки Х'юстон записала власну версію.

Читайте також: Вони були закохані, – родич Вітні Х'юстон підтвердив лесбійські стосунки співачки

Вітні заспівала пісню у 1990 році, коли їздила з туром країною. Однак багато шанувальників ніколи не чули її у виконанні співачки після цього. Компанія та звукозаписна студія RCA Records, до якої відійшли авторські права на твори після смерті Х'юстон, вирішили створити нову композицію. Про це пише видання Rolling Stone.

Цим зайнявся Kygo, який намагався домогтися того, щоб пісня звучала так, як її виконала б сама Вітні Х'юстон. Також діджей додав у пісню свій стиль.

"Ми хочемо нагадати людям, чому вони в першу чергу закохалися у Вітні", – розповів менеджер культової артистки Пет Х'юстон.

Kygo, Whitney Houston – Higher Love: слухайте пісню тут

Що відомо про смерть Вітні Х'юстон?Співачка померла у лютому 2012 року за загадкових обставин. Її тіло знайшли у номері готелю в Лос-Анджелесі. У 2015 році її єдина донька Боббі Крістіна Браун померла в лікарні на 23-му році життя. Від грудня 2014 року дівчина була в комі. Правоохоронці підозрюють, що до смерті Боббі Крістіни причетний її громадянський чоловік Нік Гордон.



Спадок співачки Вітні Х'юстон, який оцінювали у 20 мільйонів доларів, перейшов матері співачки та її двом братам.