Сім'ї Кім Кардашян і Каньє Веста – 6 років: найромантичніші фото пари

Американське подружжя мільйонерів Кім Кардашян та Каньє Веста 24 травня святкувало 6 річницю шлюбу. За прожиті разом роки подружжя народило і виховало 4 дітей, пережило чимало сімейних негараздів, але зрештою стало знаковим у США. Як пара вітала одне одного – читайте у матеріалі.

На інстаграм-сторінці Кім Кардашян, яка налічує 170 мільйонів підписників, 24 травня з'явилась публікація, на які блогерка ніжно вітає свого коханого з днем, коли вони одружились. Саме у цей день у 2014 році пара зіграла пишне весілля, на якому назавжди поєднала свої долі і серця.

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Шість років залишилися позаду, разом до самого кінця,

– зворушила дописом Кім.

До публікації зірка прикріпила декілька ніжних фотографій, на яких вона цілує свого обранця.

В інстаграм-сторіс Кім також прикріпила декілька фото з дня їхнього весілля.

Для перегляду всіх фотографій гортайте праворуч:

Відомо, що пара почала зустрічатись ще у квітні 2012 року, а вже у грудні того ж року оголосила, що чекає на дитину. У 2013 році у Кім та Каньє народилась найстарша донька Норт, а у 2014 році пара зіграла розкішне весілля. Освідчитись відомий репер вирішив перед цим на орендованому стадіоні AT&T Park у Сан-Франциско, де також запросив всю сім'ю Кардашян-Дженнер. Впродовж шести наступних років у подружжя народились на світ ще троє дітей – син Сейнт (2015) від Кім, та донька Чикаго (2018) і син Псалм (2019) від сурогатної матері.

Окрім щасливого шлюбу у сім'ї також було чимало негараздів: Каньє Вест неодноразово звертався до спеціалістів через своє психічне здоров'я; Кім часто була незадоволена сексуальним життям з чоловіком; на карантині у 2020 році вона не витримала напруги з чотирма дітьми і залишила їх на Каньє, поки сама поїхала відпочивати від рутини. Попри це подружжя знаходить вирішення конфліктним ситуаціям і продовжує тішити фанатів миловидними фотографіями.