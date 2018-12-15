Скандальні Лобода і Лорак засвітилися на закритій вечірці у Києві: відео

Українські співачки Світлана Лобода та Ані Лорак, які полюбляють гастролювати у Росії, виступили на закритій новорічній вечірці в одному з готелів Києва.

Про це свідчать численні відео та фото, які опублікували користувачі у соціальних мережах.

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"Лорак виступала на корпоративі в Києві в Career at Fairmont Grand Hotel Kyiv", – йдеться на публічній сторінці в Instagram @lorak__events.

Скандальна Ані Лорак виступила у Києві: дивіться відео

Також інша співачка, яка активно виступає у РФ, Світлана Лобода виступила на вечірці у яскравій сукні-міні. Додамо, що напередодні вона перенесла операцію на нирці.

Про свій виступ Лобода самостійно повідомила у соціальних мережах, опублікувавши відео.

Дивіться відео: виступ Світлани Лободи у Києві

Що цікаво, ведучими корпоративу стали Дядя Жора та Леся Никитюк, а серед гостей були учасники груп KAZKA і Mozgi, Вєрка Сердючка, а також російський актор і співак Артур Пирожков.