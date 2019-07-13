Скарлетт Йоханссон знялась у гламурній фотосесії для глянцю

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Скарлетт Йоханссон для As If magazine
Скарлетт Йоханссон для As If magazine / www.asifmag.com

Американська актриса Скарлетт Йоханссон взяла участь у яскравій фотосесії та у відвертому інтерв’ю для видання As If magazine.

Автором фотоісторії став американський художник-неоекспресіоніст Девід Салле, а дизайнером її образів – Пітер Ідальго, завдяки якому актриса змінила три вінтажні сукні. Зірка позувала на фоні яскравих декорацій та часто поставала у чудернацьких позах, позаду яких редактори домальовували власні малюнки.

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Обкладинки глянцю As If magazine зі Скарлетт Йоханссон / Фото As If magazine

В інтерв'ю для журналістів Скарлетт зізналась, що вона закохана у свою професію, адже окрім задоволення у роботі вона їй приносить багато переваг, передає As If magazine.

Акторська робота дуже прибуткова. Я завжди можу піти в ресторан без попереднього замовлення столика. Це найбільша перевага,
– поділилась зірка.


Фотосесія зі Скарлетт Йоханссон / Фото As If magazine

Не могла актриса і не згадати про відмову в участі проекту Rub & Tug, де вона повинна була зіграти трансгендера. Після жорсткої критики на її адресу Йоханссон покинула проект. "Як актриса, я можу зіграти будь-яку людину, дерево, тварину, тому що це моя робота", – так прокоментувала скандал навколо фільму.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Мода Скарлетт Йоханссон
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