Скільки коштує відпочинок у 2020: популярні напрямки
Літній туристичний сезон 2020 через пандемію розпочався із затримкою. Адже більшість країн досі не готові приймати українських туристів через показники захворюваності населення.
За даними finance.ua, найпопулярнішими напрямками цього літа є Туреччина, Албанія, Єгипет, Хорватія та Чорногорія.
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Ціни на курортах у 2020 році
У більшості країн, куди українцям дозволено в’їзд, збереглись ціни на рівні 2019 року. А чартерні перельоти навіть трохи знизились в ціні через зменшення цін на паливо.
Ціни в Албанії
Чартером в Албанію можна відприватись із столиці, Харкова та Запоріжжя на 4, 7, 11 і 14 днів. Тури доступні до середини вересня. Відпочинок на тиждень для двох у цій країні буде коштувати від 676 євро до 791 євро, залежно від обраного готелю. У цю суму входить переліт з Києва в липні, проживання та сніданки в готелях.
На 4 ночі відпочинок обійдеться від 563 євро до 628 євро на двох в готелі тризірковому та п’ятизірковому відповідно. Якщо вибрати all inclusive в п’ятизірковому готелі, то вартість відпочинку буде 1004 євро.
Вартість відпочинку в Чорногорії
7 днів проживання в апартаментах з кухнею в корпусі в категорії 3 зірки буде коштувати 614 євро, у 4 зіркових апартаментах – від 667 євро, а номер у п’ятизірковому готелі – від 1219 євро.
У суму входить сніданок, трансфер до або з аеропорту. А 4 ночі зі сніданками будуть коштувати 497 євро в апартаментах категорії 3 зірки, і 528 євро й 811 євро в 4 та 5 зіркових відповідно.
Ціни в Туреччині та Хорватії
У Хорватії з прибуттям до аеропорту Спліт можна відпочити з бюджетом від 924 євро на двох. А відпочинок у готелі категорії 5 зірок буде коштувати від 1257 євро.
Міні-відпустка на 4 дні в Хорватії обійдеться від 769 євро, якщо обрати бюджетні варіанти проживання. Хорватія – в попиті серед українських мандрівників.
У Туреччині за відпочинок потрібно буде заплатити від 533 до 755 євро, якщо проживати у 3 або 4 зірковому готелі.
Ціни в Єгипті
Вартість відпочинку в Єгипті буде коштувати для українського туриста від 525 до 538 євро. Якщо обрати бюджетний варіант відпочинку.
Скільки коштує відпочинок для українського туриста / Інфографіка 24 каналу