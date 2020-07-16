Літній туристичний сезон 2020 через пандемію розпочався із затримкою. Адже більшість країн досі не готові приймати українських туристів через показники захворюваності населення.

За даними finance.ua, найпопулярнішими напрямками цього літа є Туреччина, Албанія, Єгипет, Хорватія та Чорногорія.

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Ціни на курортах у 2020 році

У більшості країн, куди українцям дозволено в’їзд, збереглись ціни на рівні 2019 року. А чартерні перельоти навіть трохи знизились в ціні через зменшення цін на паливо.

Ціни в Албанії

Чартером в Албанію можна відприватись із столиці, Харкова та Запоріжжя на 4, 7, 11 і 14 днів. Тури доступні до середини вересня. Відпочинок на тиждень для двох у цій країні буде коштувати від 676 євро до 791 євро, залежно від обраного готелю. У цю суму входить переліт з Києва в липні, проживання та сніданки в готелях.

На 4 ночі відпочинок обійдеться від 563 євро до 628 євро на двох в готелі тризірковому та п’ятизірковому відповідно. Якщо вибрати all inclusive в п’ятизірковому готелі, то вартість відпочинку буде 1004 євро.

Детальніше про відпочинок в Албанії – читайте в нашому метеріалі.

Вартість відпочинку в Чорногорії

7 днів проживання в апартаментах з кухнею в корпусі в категорії 3 зірки буде коштувати 614 євро, у 4 зіркових апартаментах – від 667 євро, а номер у п’ятизірковому готелі – від 1219 євро.

У суму входить сніданок, трансфер до або з аеропорту. А 4 ночі зі сніданками будуть коштувати 497 євро в апартаментах категорії 3 зірки, і 528 євро й 811 євро в 4 та 5 зіркових відповідно.

Ціни в Туреччині та Хорватії

У Хорватії з прибуттям до аеропорту Спліт можна відпочити з бюджетом від 924 євро на двох. А відпочинок у готелі категорії 5 зірок буде коштувати від 1257 євро.

Міні-відпустка на 4 дні в Хорватії обійдеться від 769 євро, якщо обрати бюджетні варіанти проживання. Хорватія – в попиті серед українських мандрівників.

У Туреччині за відпочинок потрібно буде заплатити від 533 до 755 євро, якщо проживати у 3 або 4 зірковому готелі.

Більше інформації про відпочинок у Туреччині за посиланням.

Ціни в Єгипті

Вартість відпочинку в Єгипті буде коштувати для українського туриста від 525 до 538 євро. Якщо обрати бюджетний варіант відпочинку.

Більш детально про відпочинок в Єгипті – читайте в нашому матеріалі.



Скільки коштує відпочинок для українського туриста / Інфографіка 24 каналу