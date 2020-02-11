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Слава Камінська розповіла про знімання еротичних сцен

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Слава Камінська / Instagram / @babaslavka

Популярна українська співачка, учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська спробувала себе у ролі акторки та знялася у новій українській стрічці "Гола правда".

Слава Камінська виконала одну із головних ролей фільму до Дня Валентина "Гола правда". Глядачі зможуть насолодитися цією дорослою комедією вже 13 лютого. Напередодні прем'єри Слава розповіла про зйомки в кіно в інтерв'ю виданню Viva.

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Як розповідає артистка, її героїню звати Світлана і вона сповідує давню професію. Вона впевнена в собі, не зважає на інших, відверта та нагла. Жінка вважає, що якщо чиясь думка не така, як її, то вона неправильна.

Також Слава поділилася думками щодо колег, які працювали разом із нею на знімальному майданчику.

Коли я була в кадрі одягненою, було дуже комфортно. А взагалі, я акторка зі стажем, це аж друга моя кіноробота. Якщо на зйомках фільмів завжди так добре, то я готова зніматися частіше. На майданчику ми познайомилися із Ксенією Мішиною – молода талановита акторка, з якою в кадрі відчуваєш себе впевнено,
– розповіла Камінська.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Знаменитість зізналася, що для неї краща гола правда, аніж причесана брехня. Слава каже, що брехню вона знає навіть більше, ніж хотілось би. Правда для співачки краща будь-якому випадку.

Також журналісти Viva поставили питання щодо того, як відбуваються зйомки еротичних сцен.

Чи було мені комфортно роздягатися? Не завжди. Чи соромилась я? Звісно, це ж не вдома у ванній, а на знімальному майданчику, де на тебе дивляться багато людей. Але така професія – заради мистецтва можна все,
– відповіла Слава.

Гола правда – офіційний трейлер: дивитись відео онлайн

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Слава Камінська
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