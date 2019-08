Slipknot вперше за 5 років презентував новий альбом

Американський метал-гурт вперше за 5 років презентував новий альбом We Are Not Your Kind. Він уже є в продажі і його вартість сягає до тисячі гривень. Раніше Slipknot випустив три сингли: Unsainted, Solway Firth і Birth of the Cruel.

Slipknot – це американський гурт, який започаткувався у 1995 році в Айові. Учасники колективу носять спеціальні маски, які змінюються з виходом кожного нового альбому. Читайте також: "Хто, як не ти": український гурт The Hardkiss випустив проникливий хіт У шосту за рахунком пластинку We Are Not Your Kind увійшло 14 треків: Відеокліп на першу пісню з альбому під назвою Unsainted світ побачив 16 травня 2019 року. У ролику шанувальники мали змогу побачити нові образи і маски музикантів. Дивіться кліп Slipknot - Unsainted: Попередні альбоми гурту отримали статус платинових, а всього за час існування, їх продали більше 30 мільйонів. У 2006 році Slipknot отримав премію "Греммі", а їхній барабанщик Джоуї Джордісон занесений в книгу рекордів Гіннеса як найшвидший барабанщик. За 2 хвилини він робить 2677 ударів. За даними ЗМІ, музиканти зараз гастролюють містами США. Тур завершиться 8 вересня 2019 року, а у 2020 році гурт гастролюватиме Європою.