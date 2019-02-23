Солістка гурту YUKO заявила про бажання отримати українське громадянство

Вокалістка україномовного гурту YUKO, яка родом з Росії, зізналися, що має намір відмовитися від російського громадянства і отримати українське, а також вони разом з Юрієм Корольовим не будуть гастролювати Росією.

Другими на сцену Національного відбору Євробачення-2019 вийшов гурт YUKO з українською народною піснею "Калина" з новим аранжуванням. Після їхнього виступу до розмови з учасниками Юлією Юріною і Стасом Корольовим приступив ведучий шоу Сергій Притула.

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Він зазначив, що після першого виступу їхній тандем активно обговорювали через гастролі в Росії. Однак питання, яке стояло найбільш категорично, полягало в тому, що за теперішніх умов громадяни Росії представляти Україну не можуть. Після цього Сергій Притула запитав солістку гурту Юлію Юріну, чи готова вона стати громадянкою України.

Коли я дізнався, що наш президент слухає вашу музику, я маю один варіант як зраду перетворити на перемогу. Для того, щоб Україну не представляли громадяни Росії, Україну повинні представляти громадяни України. Чи є у вас, Юліє, бажання отримати українське громадянство чи ви і далі плануєте сидіти на двох стільцях?,

– чітко запитав солістку гурту YUKO Сергій Притула.

На що Юлія відповіла коротко і лаконічно – "Так", додавши, що вони не будуть гастролювати Росією.

Після виступу на Нацвідборі Євробачення-2019 за лаштунками сцени учасники гурту YUKO дали інтерв'ю, в якому ствердили, що в кожного артиста повинна бути своя політична позиція.

«В артиста повина бути позиція. Музики без політики не буває. Відсутність політичної позиції — це вже позиція, до того ж погана» — YUKO відповіли на запитання журналістів pic.twitter.com/leHo5vSytc — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 23 лютого 2019 р.

Нацвідбір Євробачення-2019: дивитись онлайн – виступ YUKO