Солістка гурту YUKO заявила про бажання отримати українське громадянство

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Учасники гурту YUKO
Учасники гурту YUKO / Instagram/ @eurovision.ua

Вокалістка україномовного гурту YUKO, яка родом з Росії, зізналися, що має намір відмовитися від російського громадянства і отримати українське, а також вони разом з Юрієм Корольовим не будуть гастролювати Росією.

Другими на сцену Національного відбору Євробачення-2019 вийшов гурт YUKO з українською народною піснею "Калина" з новим аранжуванням. Після їхнього виступу до розмови з учасниками Юлією Юріною і Стасом Корольовим приступив ведучий шоу Сергій Притула.

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Він зазначив, що після першого виступу їхній тандем активно обговорювали через гастролі в Росії. Однак питання, яке стояло найбільш категорично, полягало в тому, що за теперішніх умов громадяни Росії представляти Україну не можуть. Після цього Сергій Притула запитав солістку гурту Юлію Юріну, чи готова вона стати громадянкою України.

Коли я дізнався, що наш президент слухає вашу музику, я маю один варіант як зраду перетворити на перемогу. Для того, щоб Україну не представляли громадяни Росії, Україну повинні представляти громадяни України. Чи є у вас, Юліє, бажання отримати українське громадянство чи ви і далі плануєте сидіти на двох стільцях?,
– чітко запитав солістку гурту YUKO Сергій Притула.

На що Юлія відповіла коротко і лаконічно – "Так", додавши, що вони не будуть гастролювати Росією.

Після виступу на Нацвідборі Євробачення-2019 за лаштунками сцени учасники гурту YUKO дали інтерв'ю, в якому ствердили, що в кожного артиста повинна бути своя політична позиція.

Нацвідбір Євробачення-2019: дивитись онлайн – виступ YUKO

 

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Теги: LifeStyle Євробачення 2019 Музика Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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