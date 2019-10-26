Співачка Келлі Осборн підкреслила бюст у костюмі клоуна на вечірці Періс Гілтон: фото

Відома британська співачка та акторка Келлі Осборн, яка є донькою епатажного рок-музиканта Оззі Осборна, завітала на геловінську вечірку, яку влаштувала світська левиця Періс Гілтон.

Як дочка знаменитого рок-музиканта, вона не боїться експериментувати зі своїм зовнішнім виглядом. Для вечірки на честь Геловіну у Беверлі-Хіллз Келлі Осборн підготувала костюм клоуна.

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Співачка зробила моторошний макіяж з акцентами на чорні губи і smoky eyes у темних кольорах на очах. Образ зірки був схожий на поєднання Гарлі Квінн через зачіску і клоуна з фільму-жахів "Воно".

"Я добре розважилася на геловінській вечірці Періс Гілтон. А що ви думаєте про мій костюм?" – поцікавилася у шанувальників Келлі.

Для святкування Осборн одягнула мереживний бюстгальтер, який виглядав досить відверто. Зірка поєднала його з широкими чорними штанами, картатим жакетом і туфлями-човниками на підборах.



Келлі Осборн і Деніел Нгуєн / Instagram / @mrdanielnguyen



Келлі Осборн / Instagram / @kellyosbourne



Келлі Осборн на геловінській вечірці Періс Хілтон / Instagram / @kellyosbourne



Келлі Осборн / Instagram / @kellyosbourne