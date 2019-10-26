Співачка Келлі Осборн підкреслила бюст у костюмі клоуна на вечірці Періс Гілтон: фото

1523 Читать новость на русском
Келлі Осборн
Келлі Осборн / Instagram / @kellyosbourne

Відома британська співачка та акторка Келлі Осборн, яка є донькою епатажного рок-музиканта Оззі Осборна, завітала на геловінську вечірку, яку влаштувала світська левиця Періс Гілтон.

Як дочка знаменитого рок-музиканта, вона не боїться експериментувати зі своїм зовнішнім виглядом. Для вечірки на честь Геловіну у Беверлі-Хіллз Келлі Осборн підготувала костюм клоуна.

Читайте також: Закохані Кім Кардашян і Каньє Вест прогулялися разом у Нью-Йорку: фото

Співачка зробила моторошний макіяж з акцентами на чорні губи і smoky eyes у темних кольорах на очах. Образ зірки був схожий на поєднання Гарлі Квінн через зачіску і клоуна з фільму-жахів "Воно". 

"Я добре розважилася на геловінській вечірці Періс Гілтон. А що ви думаєте про мій костюм?" – поцікавилася у шанувальників Келлі.

Для святкування Осборн одягнула мереживний бюстгальтер, який виглядав досить відверто. Зірка поєднала його з широкими чорними штанами, картатим жакетом і туфлями-човниками на підборах.

Келлі Осборн
Келлі Осборн і Деніел Нгуєн / Instagram / @mrdanielnguyen

Келлі Осборн
Келлі Осборн / Instagram / @kellyosbourne

Келлі Осборн
Келлі Осборн на геловінській вечірці Періс Хілтон / Instagram / @kellyosbourne

Келлі Осборн
Келлі Осборн / Instagram / @kellyosbourne

blog_ava
Добровольці з Золотого: Зеленський віддав наказ викинути нас
сьогодні
9982
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Геловін Періс Гілтон Еротика
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Роздягнутися на Геловін: які провокаційні образи готують зірки на костюмовані вечірки у 2019
сьогодні 20:39 Роздягнутися на Геловін: які провокаційні образи готують зірки на костюмовані вечірки у 2019
Надія Біленко 805
Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 25 – 27 жовтня
сьогодні 10:24 Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 25 – 27 жовтня
115
Що одягнути на прогулянку з друзями: 10 цікавих ідей
сьогодні 09:30 Що одягнути на прогулянку з друзями: 10 цікавих ідей
1020
"Хижі птахи", "Бонд 25", "Мулан" та інші: 10 найочікуваніших фільмів 2020 року
25 жовтня 20:29 "Хижі птахи", "Бонд 25", "Мулан" та інші: 10 найочікуваніших фільмів 2020 року
Марта Вересюк 1053
Впевненість в собі – панацея? Погляд очільниці видавництва Vivat Юлії Орлової
25 жовтня 19:56 Впевненість в собі – панацея? Погляд очільниці видавництва Vivat Юлії Орлової
122
Новини
Більше новин
Залиште відгук