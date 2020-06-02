Дружина українського танцюриста підтримує розкішну фізичну форму та впевнено роздягається на камеру. Ліліана показала архівне відео з відпочинку, на якому засвітила тіло в сексуальному купальнику.

Пікантне відео дружина Влада Ями опублікувала в інстаграм-профілі. Зважаючи на чинні карантинні обмеження, про закордонний відпочинок родина може лише мріяти. Так, Ліліана публічно ностальгує за відпусткою з коханим, а танцюрист у свою чергу обіцяє повторити подібний релакс.

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На відео вона позувала в суцільному купальнику шоколадного відтінку, який вигідно підкреслює її засмагу. Глибоке декольте дозволило їй показати пишні груди, які ледь прикривав купальник. Тендітну талію підкреслив пояс з пряжкою у тон.

Проте найгарячішими були кадри, на яких Ліліана позувала спиною до свого зіркового чоловіка, який і став автором ролику. Вона показала пружні підтягнуті сідниці, довівши, що в тренажерному залі сумлінно працює не лише Влад Яма. Оголену спину прикрило пишне довге волосся Ліліани, яке спокусливо розвивалося у такт її рухам. Вона виглядала бездоганно на пляжі серед пальм у світлі заходу сонця.

Варто зазначити, що спекотне відео Ліліана доповнила не менш промовистим підписом. Вона зазначила, що не варто залежати від чужої думки, проте сама досі бореться з цими комплексами. Дружина танцівника порадила дослухатися до себе самих, адже лише в такий спосіб можна відчути внутрішню свободу.