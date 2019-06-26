Страшно, захоплююче, несамовито: фантаст Джордж Мартін з "Гри престолів" про серіал "Чорнобиль"

Знаменитий американський письменник Джордж Мартін, за мотивами романів якого було знято серіал "Гра престолів", поділився емоційними враження від чергової роботи каналу HBO.

Свої враження від перегляду 5-серійної картини "Чорнобиль" Мартін залишив у Twitter. За його словами, така кінокартина заслуговує цілої вантажівки статуеток Еммі.

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Страшно, захоплююче, несамовито. Якщо цей серіал не виграє цілу вантажівку статуеток премії Еммі, то це означає, що в Голлівуді немає справедливості. Особливий уклін талановитому Джареду Гаррісу за його приголомшливу гру,

– йдеться в дописі письменника.

Джорджа Мартіна у коментарях підтримало чимало прихильників, зокрема, сценарист серіалу Крейг Мезін: "Дякую, сер!"



Крейг Мезін відреагував на допис Джорджа Мартіна / Скріншот з Twitter

Варто додати, що серіали "Чорнобиль" та "Гра престолів" стали двома творіннями американського телеканалу HBO та зайняли перші сходинки в рейтингу на International Movie Data Base (IMDb). Згідно з оцінками глядачів, серіал "Чорнобиль" зайняв першу сходинку в рейтингу 250 найкращих серіалів в історії, а от "Гра престолів" в той же час зайняла 6 позицію.

У серіалі "Чорнобиль" режисера Югана Ренка розповідається про історичні події, що трапилась на Київщині внаслідок вибуху 4 реактора на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Для зйомок, що відбувались в Литві та Україні, були задіяні провідні актори Голлівуду – Джаред Гарріс, Стеллан Скашгорд, Емілі Вотсон та багато інших. На противагу у "Грі престолів", 8 та фінальний сезон якого завершився навесні 2019-го, розповідає про битву за Залізний трон, яка точилась на території вигаданого континенту Вестеросу впродовж кількох років. Там зіграли такі зірки, як Кіт Харінгтон, Софі Тернер, Мейсі Вільямс, Пітер Дінклейдж, Ліні Гіді та інші.