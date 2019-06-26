Страшно, захоплююче, несамовито: фантаст Джордж Мартін з "Гри престолів" про серіал "Чорнобиль"

321 Читать новость на русском
Джордж Мартін
Джордж Мартін / Twitter / @George RR Martin

Знаменитий американський письменник Джордж Мартін, за мотивами романів якого було знято серіал "Гра престолів", поділився емоційними враження від чергової роботи каналу HBO.

Свої враження від перегляду 5-серійної картини "Чорнобиль" Мартін залишив у Twitter. За його словами, така кінокартина заслуговує цілої вантажівки статуеток Еммі.

Читайте також: HBO випустив подкаст про залаштунки серіалу "Чорнобиль": про що розповідається в записі

Страшно, захоплююче, несамовито. Якщо цей серіал не виграє цілу вантажівку статуеток премії Еммі, то це означає, що в Голлівуді немає справедливості. Особливий уклін талановитому Джареду Гаррісу за його приголомшливу гру,
– йдеться в дописі письменника.

Джорджа Мартіна у коментарях підтримало чимало прихильників, зокрема, сценарист серіалу Крейг Мезін: "Дякую, сер!"

Джордж Мартін про Чорнобиль
Крейг Мезін відреагував на допис Джорджа Мартіна / Скріншот з Twitter

Варто додати, що серіали "Чорнобиль" та "Гра престолів" стали двома творіннями американського телеканалу HBO та зайняли перші сходинки в рейтингу на International Movie Data Base (IMDb). Згідно з оцінками глядачів, серіал "Чорнобиль" зайняв першу сходинку в рейтингу 250 найкращих серіалів в історії, а от "Гра престолів" в той же час зайняла 6 позицію. 

У серіалі "Чорнобиль" режисера Югана Ренка розповідається про історичні події, що трапилась на Київщині внаслідок вибуху 4 реактора на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Для зйомок, що відбувались в Литві та Україні, були задіяні провідні актори Голлівуду – Джаред Гарріс, Стеллан Скашгорд, Емілі Вотсон та багато інших. На противагу у "Грі престолів", 8 та фінальний сезон якого завершився навесні 2019-го, розповідає про битву за Залізний трон, яка точилась на території вигаданого континенту Вестеросу впродовж кількох років. Там зіграли такі зірки, як Кіт Харінгтон, Софі Тернер, Мейсі Вільямс, Пітер Дінклейдж, Ліні Гіді та інші.

blog_ava
Маєтки Тягнибока: що відомо про нерухомість лідера "Свободи"
сьогодні
7344
Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Чорнобиль серіал
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Програма Leopolis Jazz Fest 2019
сьогодні 20:15 Програма Leopolis Jazz Fest 2019
14
Майкл Джексон: як змінилася репутація співака через десятиліття після його смерті
25 червня 19:02 Майкл Джексон: як змінилася репутація співака через десятиліття після його смерті
1013
Трендовий манікюр на літо 2019: цікаві ідеї з фото
25 червня 13:01 Трендовий манікюр на літо 2019: цікаві ідеї з фото
8300
Літати дешево? Як наживаються лоукости
25 червня 11:35 Літати дешево? Як наживаються лоукости
784
Що робити, якщо авіакомпанія загубила ваш багаж: покрокова інструкція
24 червня 20:04 Що робити, якщо авіакомпанія загубила ваш багаж: покрокова інструкція
Альона Захарова 945
Новини
Більше новин
Залиште відгук