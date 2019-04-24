Український музикант та соліст гурту "Океан Ельзи", який днями запропонував зробити несподіваний концерт на ВДНГ на День Києва, 26 травня, таки зміг організувати концерт лише за одну добу.

Про це фронтмен гурту "Океан Ельзи" повідомив у своєму мікроблозі в Twitter.

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Одна доба! Одна доба знадобилась нашій команді, щоб організувати концерт ОЕ на ВДНГ 26 травня! Дякую вам хлопці і дівчата! Ви круті!

– написав Вакарчук.

Одна доба! Одна доба знадобилась нашій команді, щоб організувати концерт ОЕ на ВДНГ 26 травня! Дякую вам хлопці і дівчата! Ви круті! https://t.co/iO8SoKKq0w — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 24 апреля 2019 г.

Святослав додав посилання на сайт kasa.in.ua, де можна придбати квиток за цінами: 250 гривень за FAN-ZONE та 950 за SUPERFAN-ZONE, що ближче до сцени.



Ціни квитків на концерт "Океану Ельзи" / Скрішот з сайту kasa.in.ua

Свою пропозицію раніше Святослав Вакарчук висловив у Facebook, де у відеоролику зазначив, що концерт буде з демократичними цінами, сценою на 360 градусів та з однією фан-зоною.

Дивіться відео, як Святослав Вакарчук запропонував організувати концерт: