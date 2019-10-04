Тепер я дівчина Бонда? – Рамі Малек розповів інтимну деталь зі зйомок нової бондіани

Американський актор єгипетського походження Рамі Малек став особливо популярним після зйомок у фільмі "Богемна рапсодія", за який отримав Оскар. У новому інтерв’ю він розповів про цікаві деталі зі зйомок у новому фільмі про Джеймса Бонда.

Відомо, що наразі йде робота над 25-м фільмом про Джеймса Бонда, яка нещодавно отримала свою офіційну назву – "Немає часу вмирати" (No Time to Die). Прем’єру стрічки з Деніелом Крейгом в головній ролі слід очікувати 3 квітня 2020 року у Великобританії та 8 квітня у США.

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Відомо, що роль лиходія у фільмі отримав харизматичний Рамі Малек. У вечірньому шоу The Late Show він зізнався, що для нього було великою честю зніматися з ним: "Я дуже чекав цього, адже він – мій улюблений Бонд, якщо мені можна так казати".

Разом з цим він зізнався про пікантний момент на знімальному майданчику. Одного разу він з Крейгом обговорював деталі складної сцени та обмінювався ідеями, коли між ними стався поцілунок.

Ми сиділи за столом годинами, сперечалися про ідеї і, нарешті, "зламали" цю складну сцену. І він обняв мене, підняв. І я не можу сказати, хто ініціював наступний момент – він або я. Але між нами стався поцілунок. Я б сказав, що це був Деніел,

– розповів Рамі.

Згодом він продовжив: "Я трохи почекав. Заспокоївся, подивився вниз, і запитав: "Значить, це робить мене дівчиною Бонда?" На запитання ведучого, чи траплялось в Малека на зйомках таке раніше, той ствердно відповів, що ні.

Дивіться The Late Show разом з Рамі Малеком:

Що відомо про Рамі Малека? Американський актор єгипетського походження за свою кар'єру зіграв у багатьох відомих стрічках: "Ніч у музеї", "Пан Робот", "Морський бій", "Тихий океан" та багато інших. Чоловік здобув премію "Еммі", а також був номінований на "Золотий глобус", премію Гільдії кіноакторів США та багато інших. Його найбільшою нагородою в кінематографі стала премія Оскар-2019 в номінації "Найкраща чоловіча роль" за фільм "Богемна рапсодія".



Щодо особистого життя, то ЗМІ неодноразово вказували на нетрадиційну сексуальну орієнтацію актора, втім Рамі цих чуток не коментує, натомість має щасливі стосунки з напарницею з фільму "Богемна рапсодія" Люсі Бойнтон, якій освідчився у травні 2019-го після року роману.