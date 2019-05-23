Термінатор: Фатум: з'явився трейлер фантастичного бойовика

У мережі з'явився трейлер стрічки "Термінатор: Фатум", який стане продовженням фільму "Термінатор–2: Судний день". Продюсером картини виступить Джеймс Кемерон, який відомий своїми роботами "Титанік", "Аватар", а режисером – Тім Міллер.

Перший офіційний тізер-трейлер фільму "Термінатор: Фатум" опублікований на YouTube-каналі Paramount Pictures у четвер, 23 травня. Прем'єра очікується восени цього року.

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Зйомки стрічки відбувалися в Іспанії, Угорщині та США, а бюджет склав до 200 мільйонів доларів. На офіційному постері "Термінатора: Фатум" з'явилася 62-річна акторка Лінда Хемілтон, яка грає героїню Сару Коннор.

Також у фантастичному бойовику знялися Арнольд Шварценеггер, Маккензі Девіс, Наталя Рейес, Габріель Луна і Дієго Бонета.

Термінатор: Фатум: дивіться трейлер бойовика



Постер фільму "Термінатор: Фатум" / Instagram / @terminator

Що відомо про цикл фільмів "Термінатор"?Після виходу в 1984 році фільму "Термінатор", що мав приголомшливий успіх, були зняті "Термінатор-2: Судний день", "Термінатор 3: Повстання машин", "Термінатор: Спасіння прийде" і "Термінатор: Генезис". Арнольд Шварценеггер грав робота в чотирьох з цих фільмів. Режисерами фільмів став легендарний Джейс Кемерон. Перший фільм про "Термінатора" посідає 226 місце в списку 250 найрейтинговіших фільмів IMDb, а друга частина фільму – 41 місце.