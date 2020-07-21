Успішна українська співачка стала гостею музичного фестивалю "Слов'янський базар-2020", який традиційно відбувся у Вітебську. Тіна Кароль вийшла на сцену в пікантній приталеній спідниці й виконала не лише свою пісню, а й заспівала білоруською мовою.

Навіть попри пандемію коронавірусу й тисячі хворих у Білорусі організували мистецький фестиваль "Слов'янський базар-2020", який відбувся без дотримання соціальної дистанції та маскового режиму. Захід, який триватиме до 22 липня, вже зібрав сотні глядачів, які насолодилися музикою й українських артистів. У рамках концерту "З Україною в серці" на сцену вийшла Тіна Кароль, яка показала відео з виступу на особистій сторінці в інстаграмі.

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Співачка виконала популярну пісню "Перечекати", показавши фантастичний номер. На сцені з'явилася гігантська механічна рука, яка піднімала Тіну Кароль. Така конструкція викликала неоднозначні судження публіки: "Окей, гугл, де можна купити руку, на якій лежала Тіна Кароль?". Проте більшість висловили захоплення появою українки на фестивалі.

Тіна Кароль також виконала композицію "Родны беражок" білоруською мовою. Вона заспівала в дуеті з заслуженою артисткою Білорусі Інною Афанасьєвою.

Тіна Кароль та Інна Афанасьєва – Родны беражок: дивіться відео онлайн

Образ Тіни Кароль

Перед глядачами зірка з'явилася в розкішному блискучому костюмі кремового кольору, який підкреслив її фігуру. На ній приталена спідниця довжини міді з високою талією та топ з довгими рукавами. На струнких ніжках вона акцентувала босоніжками на високих підборах з тонкими ланцюжками.

Тіна Кароль зробила й насичений макіяж з акцентом на червоні губи. Хвилясте волосся артистка вклала на один бік. На сцені вона виглядала бездоганно й, схоже, була щаслива знову повернутися до живих виступів перед великою публікою.