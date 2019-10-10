Тіна Кароль розкрила секрети виховання єдиного сина Веніаміна

Тіна Кароль має єдиного 10-річного сина Веніаміна, який навчається в одній з престижних шкіл Великобританії Repton Preparatory School Зірка, яка виховує дитину одна після смерті чоловіка Євгенія Огіра у 2013 році, поділилася секретами виховання.

Про це Тіна Кароль розповіла у програмі "ЖВЛ". За словами співачки, Веніамін – це копія свого батька, зокрема у характері, поведінці, у підборі одягу і їжі.

Читайте також: Тіна Кароль зізналась, що її син навряд чи стане артистом

Зірка зізнається, коли вона дивиться на сина – бачить свого коханого завжди перед собою. "Деколи щемить у серці і складно, але я пишаюся і радію", – переконує вона.

Тіна Кароль вчить Веніаміна бути самостійним і брати відповідальність. Знаменитість пророчить йому серйозне майбутнє і впевнена, що хлопець стане лідером по життю.

У нього є хист і потенціал стати дорослішим раніше. І це непогано, мені потрібна допомога. Він загартовується до житя раніше, ніж дітки це роблять в Україні. І я знаю, він візьме цю відповідальність на себе, бо у нього батько був таким,

– заявила артистка.



Веніамін / Instagram / @tina_karol

Відомо, що вже декілька років хлопчик живе у Лондоні. Рішення відправити сина вчитися закордон Тіна ще узгодила з чоловіком, коли він був живим.

"Він живе в українській сім'ї, він там навчився української мови, ходити в українську цервку, танцювати гопак", – розповідає Кароль.

Головне правило співачки у вихованні дитини – це ніколи не застосовувати фізичну силу. Так, вона ніколи не била хлопчика та вважає такі дії "слабкістю інтелекту". А щоб діти слухалися батьків, зірка рекомендує виховати у них почуття поваги.

Ви мусите пояснити різницю між тим чи іншим... Діти мають знати, що вони особистості і прийшли у цей світ, щоб жити, а не боятися,

– зазначила знаменитість.