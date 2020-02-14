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Тіна Кунакі опублікувала оголені знімки з відпочинку: 18+

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Тіна Кунакі оголилась перед камерою / Instagram / @tinakunakey

Запальна модель Тіна Кунакі та актор Венсан Кассель продовжують відпочивати у сонячній Бразилії. Зіркова пара ніжиться на пляжі та не забуває ділитись грайливими знімками у мережі.

На День святого Валентина подружжя зробило провокативний сюрприз для підписників блогу. Тіна Кунакі опублікувала на інстаграм-сторінці фото, де вона позує без будь-якого одягу. Інтимні місця знаменита модель приховала завдяки правильно обраній позі, однак від цього не зменшилась еротичність кадрів. 

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Модель Тіна Кунакі
Модель Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey 

Відомо, що Тіна Кунакі вже кілька років підкорює фешн-індустрію, тому добре знає, як зробити фото сексуальними. Перед зйомкою вона використала модельний лайфхак: намочила волосся і тіло, що виглядало досить провокативно.

Тіна Кунакі на відпочинку
Тіна Кунакі на відпочинку / Instagram / @tinakunakey

Ймовірно, автором світлин був чоловік моделі – 53-річний актор Венсан Кассель. У кадрі він не з'явився, однак на інших фото з Бразилії залюбки позує поряд з коханою. Невідомо також, чи подружжя знайшло закритий пляж без туристів, чи влаштувало провокацію просто посеред громадського місця для відпочинку. 

Венсан Кассель і Тіна Кунакі
Венсан Кассель і Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey

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Автор: Надія Біленко
Теги: Відпочинок LifeStyle Еротика Новини LifeStyle Тіна Кунакі
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