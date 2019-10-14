Тисяча працівників поліції охоронятимуть Кейт Міддлтон і принца Вільяма в Пакистані

У понеділок, 14 жовтня, розпочинається "ризиковий" королівський тур герцогів Кембриджських – принца Вільяма і Кейт Міддлтон – у Пакистані.

Королівський тур триватиме до 18 жовтня. Його характеризують як "найскладнішу подорож герцогів Кембриджських, враховуючи логістичні та безпекові міркування". Це буде найгучніший візит королівської сім'ї за останні 13 років через нестабільну ситуацію у країні і загрозу тероризму.

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Як повідомляє видання Express, Кейт і Вільяма охоронятимуть 1000 працівників поліції протягом чотирьох днів. Також за повідомленням Кенсингтонського палацу, тур стане "важливою дипломатичною подією для пари і ознакою їхнього старшинства, яке зростає, в королівській родині".



Принц Вільям і Кейт Міддлтон / Getty Images

Подружжя планує зустрітися із великою кількістю соціальних груп: діти, молодь, члени уряду, бізнесмени, благодійники, захисники природи, відомі діячі культури і спорту та інші.

Останніми членами королівської родини, які відвідали Пакистан, були принц Чарльз і Камілла в 2006 році, коли, за словами дипломатів, країна була менш безпечною, ніж зараз.



Принц Чарльз і його дружина Камілла у 2006 році в Пакистані