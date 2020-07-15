З 14 до 24 липня в Україні проходить онлайн-фестиваль французького кіно. Початок особливої події не є випадковим, адже саме в цей день французи відзначають національне свято – День взяття Бастилії. А щоб краще пізнати культуру, традиції та гумор цієї країни кіноманам пропонують переглянути 5 чудових комедій, які зможуть розсмішити.

Програму онлайн-фестиваль розмістили на офіційному сайті, а гостем відкриття події став співак Олег Скрипка. Тож які французькі комедії рекомендують переглянути вітчизняним глядачам – дізнавайтесь на LifeStyle 24.

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"Сірано"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 7,4

Історична комедія "Сірано" допоможе глядачам перенестись у кінець ХХ століття. Саме тоді у Парижі жив і творив легендарний драматург Едмон Ростан. У час безгрошів'я митець береться за будь-які пропозицію, аби тільки прогодувати свою сім'ю. Тому головний герой фільму повинен проявити весь свій талант та за рекордно малі терміни написати комедію у віршах. І це йому вдалось: так з'явилась знаменита п'єса "Сірано де Бержерак". А от через які пригоди пройшов драматург Едмон Ростан під час написання твору – глядачі дізнаються у фільмі.

Дивіться трейлер до фільму "Сірано": відео

"По(друг)а"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 5,5

Кожна людина по-своєму переживає розрив стосунків. Так, головний герой Вінсент вирішує більше ніколи не мати романів з дівчатами, щоб не випробовувати своє серце. Однак продовжувати жити потрібно і чоловік вирішує орендувати квартиру зі своєю найкращою подругою Нефелі. Ця запальна білявка може перетворити сірі будні на справжнісіньке свято, тому перші тижні для обидвох героїв були раєм. Але минає час і Вінсент зустрічає красуню Джулі, яка змушує його порушити правило про кохання на одну ніч.

Дивіться трейлер до комедії "По(друг)а": відео 18+

"Мадам"

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 6,1

Головна героїня комедії "Мадам" – покоївка Марія, яка працює у домі заможної пари Анни та Боба. Подружжя переїхало з Америки та вирішило влаштувати вечірку для своїх впливових друзів з різних куточків світу. Серед запрошених – навіть мер Лондона, тому господарі добре планують зустріч. Та коли вже всі гості прибувають до будинку, виявляється, що їх разом 13, що є дуже поганим знаком.

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Довго не обмірковуючи, Анна пропонує своїх покоївці вдати із себе іспанку. Марія погоджується, однак все псує в перші ж хвилини гри. Вона випиває зайвого та привертає увагу всіх гостей, розповідаючи кумедні історії. І хто зна, може, один з впливових холостяків шукав завжди саме таку жінку.

Дивіться трейлер до фільму "Мадам": відео

"1+1=весілля"

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 6,8

Ну, і яка добірка романтичних комедій може обійтись без історії про весілля? У Франції шаленої популярності має стрічка "1+1=весілля", яка розповідає про організатора урочистих подій Макса. За сюжетом, він отримує вигідну пропозицію: провести свято для наречених у розкішному замку XVII століття. Макс має все проконтролювати: від бенкету до персоналу, який все має подавати вчасно, і фотографа. І як щось іде шкереберть, то цього вже не зупинити. Тому Максу доведеться докласти всіх зусиль, аби не зірвати весілля.

Дивіться трейлер до фільму "1+1=весілля": відео

"Візьми мене штурмом"

Рік виходу – 2016

Рейтинг IMDb – 5,5

Головна героїня Жоанна Паскалі готується вийти заміж за коханого хлопця Едуарда. Однак через своє прагнення бути частинкою елітного підрозділу поліції RAID вона забула про жіночність та невдовзі стане сильнішою за свого обранця. Після серії невдач на іспиті дівчина нарешті виборює шанс втілити свою мрію. Та на заваді стоїть її незграбність, що призводить до курйозів, та командир підрозділу Ежен Фроссар.

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