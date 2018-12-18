Топ-7 фільмів геніального Стівена Спілберга, які варто переглянути

Мабуть, у світі не знайдеться людини, яка б не знала імені голлівудського режисера Стівена Спілберга. Його роботи захоплюють непересічним сюжетом та зірковим акторським складом.

Сьогодні, 18 грудня, талановитий Стівен Спілберг святкує день народження. Голлівудському режисеру виповнилось 72 роки. Журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати 7 найкращих фільмів Стівен Спілберга, які варто переглянути.

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"Щелепи" (1975)

Класичний трилер за романом Пітера Бенчлі здобув чимале визнання у світі. Кінострічку вперше назвали блокбастером, а на престижній церемонії "Оскар" вона завоювала три нагороди.

За сюжетом, на острові Еміті стаються криваві вбивства. Як з'ясовують правоохоронці, жертви помирали від нападу нещадної акули. Головний герой шеф поліції Мартін Броуді вирішує самотужки знищити хижака.

Оскароносний фільм "Щелепи": дивіться відео трейлеру

"Назад в майбутнє" (1985)

Це культовий пригодницький фільм, який розповідає фантастичну історію підлітка Марті Мак-Флая та винахідника Еммета Брауна. "Док" показує хлопцю сконструйовану машину часу, в якій і вирушають у мандри.

"Назад у майбутнє": дивіться відео трейлеру

"Парк Юрського періоду" (1993)

Знамені кінострічки Стівена Спілберга поповнила серія фільмів "Парк Юрського періоду". За сюжетом, на вигаданому острові, який був створений як парк розваг з живими динозаврами. Та через диверсію одного з науковців небезпечні тварини вириваються на волю.

"Парк Юрського періоду": дивіться трейлер

"Список Шиндлера" (1993)

Одна з найбільш драматичних кінострічок Стівена Спілберга показала його ще й як гуманіста. У чорно-білому фільмі "Список Шиндлера" режисер майстерно втілив історію про Голодомор.

Дивіться трейлер до фільму "Список Шиндлера" (відео):

"Індіана Джонс і останній хресний похід" (1989)

Пригодницький фільм про Індіану Джонса став по-справжньому культовим, а після його перегляду чимало підлітків зацікавились історією. Сама ж кінострічка про пригоди археолога підкорила світ за кількістю переглядів та стала лауреатом премії "Оскар".

"Індіана Джонс і останній хресний похід": дивіться трейлер

"Врятувати рядового Райана" (1998)

Кінострічка "Врятувати рядового Райана" Стівена Спілберга стала однією з найкращих історій про Другу світову війну. Фільм завоював 5 премій "Оскар".

"Врятувати рядового Райана": дивіться трейлер

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"Лінкольн" (2012)

Драма про 16-го Президента США Авраама Лінкольна стала справжнім відкриттям для багатьох кіноманів. Фільм хоч і біографічний, однак не залишить байдужим навіть найвибагливіших кіноманів.

"Лінкольн": дивіться трейлер фільму