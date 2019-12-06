Топ-модель по-українськи 3 сезон 15 випуск: дівчата відправились в Туреччину

6 грудня відбувся 15 випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". Цього тижня дівчата відправились у теплі краї, На них чекають багато майстер-класів та відпочинку.

На цьому тижні у 3 сезоні "Топ-модель по-українськи" моделі відправились до Туреччини.

Моделі заселились у розкішному готелі. Після обіду учасниці відправились на свій перший майстер-клас. Дівчат будуть вчити синхронному плаванню. Звісно, тренуватись треба старанно, адже це пригодиться їм на наступному випробуванні.

Другий день в Туреччині для учасниць почався теж дуже вдало. Алла запросила їх на йогу. Це дало їм змогу не лише потренуватись, але й зробити вдалі фото в Instagram.

Нарешті на Топ-модель по-українськи настав час випробувань. Дівчатам потрібно згадати елементи синхронного плавання, бо друга частина дефіле буде у басейні. І хоч не всі дівчата справили добре із завданням та загальне враження було позитивне.

Наступне завдання цього тижня — зйомка рекламного ролика. Кожна із дівчат отримала окремий сценарій. Цікаво, що дехто без проблем відіграв емоції, але справжньою проблемою став великий текст.

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Найбільше проблеми із запам'ятанням тексту виникло у Наталі. Тож Сергій порадив їй вивчити вірш, який перевірять на вигоні.

А найкращою у цьому випробуванні стала Мальвіна — вона найшвидше і найякісніше відпрацювала та зняла хороший ролик.

На третій день на Топ-подель по-українськи дівчата покинули свій звичний готель та поїхали на іншу локацію. Вони дуже довго їхали, а коли приїхали на місце, то вже була ніч. Та усі розуміють, що попереду третє випробування.

І тільки коли почало світати дівчата побачили десятки повітряних куль, які почали підніматись.

Це завдання — зйомка на драбині повітряної кулі. При цьому дівчата дуже обмежені у часі — у них всього одна година, бо після сходження Сонця це вже буде неможливо.

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І хоч не всі відпрацювали дівчата не надто вдало та експерти вручили подарунок — катання на повітряній кулі.

Цього тижня боротьби за життя вже не буде — найгірша цього тижня поїде додому.

За підсумками роботи за тиждень експерти вирішили, що найгіршою була робота Дарини. Тож вона їде додому, а решту моделей залишаються у Туреччині ще на тиждень.

Топ-модель по-українськи Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.