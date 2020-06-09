Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, продовжує розбурхувати мережу спекотними відео. Зірка поділилася роликом, на якому показала запальні танці.

Настя Каменських радіє літнім сонячним дням та ділиться позитивним настроєм із прихильниками. На її особистій сторінці в інстаграмі з'явився допис, де вона показала ритмічні танці у стильному літньому образі.

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Образ Насті Каменських

Для запального відео NK обрала короткий топ сірого кольору та чорні блискучі штани. Таке вбрання підкреслило струнку та спортивну фігуру артистки. Її вуха прикрашали великі сережки-кільця.

На обличчі артистка зробила макіяж у коричневих відтінках, а волосся вклала у свої фірмові кучері. Зірка вкотре продемонструвала чудовий look, від якого в захваті українські модниці.

Танець NK

Виконавиця рухається в такт енергійному треку. Вона неодноразово демонструвала прекрасні танцювальні навички у своїх кліпах чи під час концертів. Також незмінним є чудовий музичний смак. У ролику лунає композиція The Ciggie, виконавцем якої є Cloonee.

У публікації зірка зазначила, що відправляє підписникам, яких у неї 5 мільйонів, позитивні емоції.

Зазначимо, це не перше танцювальне відео, яке Настя розмістила на своєму акаунті. Пропонуємо переглянути ролики NK та зарядитися енергією на увесь день.