У топі з оголеним животом: Леся Нікітюк показала результат інтервального голодування

Знаменита телеведуча вирішила привести себе у форму після кількох місяців карантину та випробувати метод інтервального голодування. Леся Нікітюк впродовж трьох тижнів утримувалася від їжі на певний термін та вирішила продемонструвати, як змінилося її тіло.

Світлину зірка опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі. На фото вона позує в ліфті у відвертому образі, чорній масці та сонцезахисних окулярах. Лаконічним підписом Леся Нікітюк акцентувала увагу фоловерів на своєму підтягнутому животі.

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Телеведуча зізналася, що впродовж трьох тижнів дотримується режиму інтервального голодування. Вона не приховує, що задоволена змінами свого тіла, проте не стала розсекречувати кілограми, яких їй вже вдалося позбутися до початку літнього сезону.

Так, Леся Нікітюк позувала в обтислому костюмі нюдового кольору, який складався з шортів та топу, під який вона вирішила не одягати білизну, засвітивши груди. Вона також накинула довгий стильний піджак в клітинку, який цього сезону обирають модниці по всьому світу. Такий образ дозволив ведучій оголити живіт, на якому з'являються кубики пресу. "Результат на лице, я б сказала на живіт", – жартівливо прокоментувала Леся Нікітюк.

У коментарях до допису прихильники поцікавилися, скільки годин знаменитість витримувала без їжі. Леся відповіла, що голодувала впродовж 16 годин. Проте такий досвід став для неї непростим: "У четвертий день хотіла собаку з'їсти". Фоловери засипали її компліментами та зазначили, що результат дійсно приголомшливий.