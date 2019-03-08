Трамп забув свою дружину на сходах Білого дому: курйозне відео
У Twitter з'явилося відео, як Дональд Трамп зустрічав чеського прем'єра Андрея Бабіша, який прибув з офіційним візитом до Білого дому. Але Трамп не був би Трампом, якби все відбулося так, як мало би бути – згідно з дипломатичним протоколом.
Дональд Трамп з дружиною Меланією зустрічали на порозі Білого дому прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша та його дружину Моніку. Перша леді США зупинилася – адже протокол вимагав у цей момент зробити загальну фотографію.
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Однак її чоловік разом з чеським прем'єром одразу рушили досередини будівлі. Жінкам нічого не залишалися, як тільки знизати плечима і піти вслід чоловікам.
Дональд Трамп, вочевидь, згадав про це – або йому нагадав секретар дипломатичних зустрічей. Президенти з дружинами невдовзі з'явилися для спільного фото. Щоправда, в іншій частині Білого дому.
Меланія Трамп, Дональд Трамп, Андрей Бабіш та Моніка Бабіш у Білому домі
Загалом візит чеського лідера з дружиною запланований на три дні. Андрей Бабіш – перший з 2011 року прем'єр Чехії, запрошений до Білого дому.
Повне відео того, як Трамп вкотре здивував світ своєю "дипломатичністю":