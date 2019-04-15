Тренери "Голосу країни-9" показали запальні танці під виступ Alyona Alyona: відео

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Виступ Alyona Alyona на "Голос країни-9": відео
Виступ Alyona Alyona на "Голос країни-9": відео / www.vogue.com

В Україні відгримів півфінал розважального шоу "Голос країни 9 сезон". Під час шоу не тільки учасники вийшли на сцену, але й запрошені зіркові гості. Серед них – реперка Alyona Alyona.

Співачка Alyona Alyona (справжнє ім'я – Альона Савраненко) стрімко увірвалась в український шоу-бізнес. Кожен трек артистки приносить їй шалений успіх в мережі, а днями вона стала героїнею американського журналу Vogue.

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Такий успіх зірки не оминули увагою організатори шоу "Голос країни 9 сезон". Саме Alyona Alyona стала запрошеною гостею грандіозного півфіналу. Під час прямого ефіру зірка виконала трек зі свого студійного альбому "Пушка" – "Залишаю свій дім". 

Запальні ритми реп-композиції зірвали зал. Глядачі та зіркові тренери підвелись і підтанцьовували під трек. Зокрема, Монатік та Тіна Кароль показали запальні танці біля своїх тренерських крісел. А от Дан Балан із подивом дивився на шоу, яке показала Alyona Alyona.

Голос країни 9 сезон 13 випуск: дивитись онлайн – виступ Alyona Alyona

Хто така Alyona Alyona?
Українська реп-виконавиця. Її перший кліп на трек "Рибки", а також "Голови" зібрали по мільйону переглядів на YouTube. Співачка працювала у дитячому садочку села Баришівка, що на Київщині, проте через тиск з боку колег звільнилася.

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Теги: LifeStyle Голос країни 9 сезон дивитись онлайн Новини LifeStyle Музика
Джерело: LifeStyle 24
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