Це – повна ж*па, – суддя Нацвідбору Євген Філатов про Євробачення

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Євген Філатов
Євген Філатов / Instagram / @themaneken

Один із суддей Нацвідбору Євробачення-2019 Євген Філатов знову гучно висловився про пісенний конкурс. Також учасник гурту The Maneken прокоментував обговорення щодо їхніх виступів на території РФ у 2016 році.

Український музикант і композитор не втримався від коментування скандалу, який розгорівся навколо Нацвідбору Євробачення-2019. Звернення до шанувальників, в якому також відповів на обговорення його виступів у Росії в 2016 році, він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

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За останні дні я отримав десятки дзвінків і листів з проханням прокоментувати свій вибір, але, погодьтеся, все вже сказано. У своїй оцінці, як і в чесності голосування глядачів, я рішуче впевнений, а все, що відбувається зараз в контексті конкурсу, прошу вибачення за тавтологію думки, але це - повна ж*па,
– написав Євген Філатов.

Також він додав, що обговорення на деяких сайтах щодо виступів гурту The Maneken в Краснодарі у 2016 році є недоречними. Артист пояснив, чому він так вважає.

Так, воно було і ми цього не приховували. У цьому ключі мені хотілося б нагадати, наша група була створена у 2007 році і в неї входили музиканти з Росії та України. Три роки тому ми відмовилися повністю від гастрольної діяльності на території РФ,
– ствердив соліст гурту The Maneken.

Варто нагадати, що під час фіналу Нацвідбору Євробачення-2019 Євген Філатов звертався з такою самою фразою до гурту ANNA MARIA. Після оцінки їхнього виступу в фіналі він прокоментував скандальне інтерв'ю дівчат, яке вони давали Роману Скрипіну. Під час розмови з журналістом співачки відмовилися відповідати на питання, чий Крим, а також не відповіли на запитання про батьків, які живуть та працюють на території окупованого міста.

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Теги: LifeStyle Новини України Євробачення 2019 Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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