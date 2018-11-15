Церемонія нагородження CMA Awards 2018: фото ефектного шоу

У середу, 14 листопада, місто Нашвілл штату Тенессі заполонили американські знаменитості. Причиною цього стала очікувана світська подія року – 52-а церемонія нагородження CMA Awards 2018.

Одна з найпрестижніших церемоній нагородження кантрі-співаків відбулась, за традицією, в Тенессі. Це вже 52-а за рахунком CMA Awards 2018. Серед номінантів – чимало знаменитостей, які вже встигли підкорити весь світ своїм талантом. Престижні ж нагороди здобули Кіт Урбан, Керрі Андервуд, Люк Комбс, Кріс Стейплтон та ін.

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Варто зазначити, що знаменитості ретельно підбирали вбрання для виходу на червону доріжку. Відомі вокалісти, музиканти, актори та світські левиці засвітили розкішні образи на CMA Awards 2018. Журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати ефектні вбрання, які артисти обрали на церемонію нагородження.

Варто зазначити, що знамениті учасники не тільки були глядачами, але й презентували свої пісні. Артисти змінили свої вбрання на більш спокусливі та показали ефектні постановки.

Що таке CMA Awards?

Премія Асоціації Кантрі Музики (CMA Awards) щороку проходить у США, починаючи з 1967 року. Цьогоріч відбулась 52-га церемонія нагородження, ведучими якої вже декілька років поспіль є Керрі Андервуд та Бред Пейслі. Переможців серед усіх номінантів вибирають понад 7400 професіоналів у даній галузі. Найяскравіша та найголосніша ніч кантрі-музики пройшла у Нешвіллі в середу, 14 листопада.