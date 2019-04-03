Церемонія відбулася прямо на сцені: Катерина Кухар розповіла нові подробиці одруження в США

Прима-балерина українського театру опери та балету Катерина Кухар нещодавно вийшла заміж за свого партнера Олександра Стоянова після 10 років спільного життя. Через декілька місяців після весілля артистка наважилася розповісти романтичні подробиці інтимної події.

Вперше про таємне одруження зіркове подружжя розповіло українському виданню "Viva!". 37-річна Катерина Кухар, 31-річний Олександр Стоянов та двоє їхніх дітей постали на обкладинці квітневого номера глянцю. У новому випуску новостворене подружжя розповіло, що вони довго не наважувалися узаконити свої відносини, однак все-таки зважилися на цей крок і розповіли про атмосферу, яка панувала під час церемонії.

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Як вже раніше повідомлялося, зірки одружувалися в США в грудні 2018 року. Через декілька місяців після весілля Катерина Кухар ділиться емоціями, які переповнювали її у цей важливий день, і пояснює, чому обрали саме цю країну.

У Сіетлі у нас живе подруга, художній керівник балетної школи IBT. Вірочка вже багато років запрошує нас виступати в Америці. Я вважаю її своєю хрещеною мамою. Вона справжня фея, яка обожнює створювати свята. Бувши дорослою жінкою, вона любить Діснейленд: обов'язково везе нас туди, з дитячим захопленням катається на всіх атракціонах, у душі вона дитина, яка вірить в чудеса,

– розповідає Катерина Кухар передісторію свого одруження з Олександром Стояновим.

Прима-балерина Національного академічного театру опери та балету зізналася, що вони з батьком її дітей узаконили свої відносини після завершального виступу на гастролях, 24 грудня.

Ми закінчили танцювати "Лускунчика" і прямо на сцену вийшов один з акторів, який грав роль Дроссельмейера. Найцікавіше, що він має право розписувати закоханих. Він і провів церемонію одруження. На мене наділи фату, Саші прикололи "метелика", дві мишки на подушечці принесли обручки – зал аплодував нам. Це було дуже красиво і романтично! Ось таку казку наяву для нас придумала наша хрещена фея,

– поділилася Катерина Кухар.