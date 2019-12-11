Творці римейку "Сам удома" назвали імена акторів, які зіграють у перезавантаженні

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Кадр з фільму "Сам удома" / IMDb

Два епізоди фільму "Сам удома" 1990-х років так і залишилися улюбленими різдвяними фільмами мільйонів, попри те, що отримали три частини продовження. Однак компанія Disney спільно з кіностудією 20th Century Fox вирішили зняти не менш цікаве перезавантаження фільму, який асоціюється з новорічними святами та Різдвом.

Про те, що фільм "Сам удома" отримає нову версію стало відомо в серпні 2019 року. Спекотного літнього дня іноземні видання вибухнули новинами про те, улюблений новорічний фільм матиме так зване продовження у вигляді перезавантаження.

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Однак про зйомки, дату виходу чи деталі сюжету творці кінокартини не повідомляли донедавна. А напередодні видання Variety нарешті розсекретили головний акторський склад. У джерелі зазначається, що у фільмі зіграють Еллі Кемпер, Арчі Єйтс та комік Роб Ділейні.

Однак творці фільму стверджують, що Арчі Єйтс не отримає роль Кевіна, якого грав Маколей Калкін. Він приміряє образ іншого хлопчика, тому що римейк на "Сам удома" – це самостійна історія.

Також відомо, що зйомки комедії розпочнуться вже в лютому 2020 року, а режисером майбутньої стрічки став Ден Мазер.


Актори, які зіграють у перезавантаженні "Сам удома" / Variety 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
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