Творці серіалу "Чорнобиль" відповіли на звинувачення у плагіаті: подробиці

Один із творців популярного серіалу "Чорнобиль" відповів на звинувачення від українського драматурга у плагіаті. Сценарист Крейг Мезін запевняє, що ніколи не чув про творчість Павла Ар’є і надихнувся картиною з іншого твору.

Днями на великий екран вийшла 4 серія серіалу "Чорнобиль". Одразу після прем'єри уважні глядачі помітили дивовижні збіги у сценарії з сюжетом п’єси українсько-німецького драматурга Павла Ар'є. Журналіст видання The Village на своїй сторінці у Twitter звернувся до творців серіалу з конкретними питаннями щодо плагіату.

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Незадовго після цього він отримав відповідь від Крейга Мезіна, який працював над сценарієм серіалу. За словами американського сценариста та режисера, йому нічого не відомо про творчість Павла Ар'є.

Hey @clmazin! The babushka and the cow scene – was it by any means adapted or inspired by the Ukrainian writer Pavlo Arie works? The whole scene bares a lot of resemblance to his "Baba Prisya" play. Also, Arie has voiced his disconcert with the situation. Any comment on this? — Yaroslav Druziuk (@drooziuk) 30 травня 2019 р.

Ні, я ніколи не читав творів і не бачив постановок Павла Ар'є, не чув і про "Бабу Прісю". На цю сцену мене надихнув момент, описаний у "Голосах Чорнобиля" (мовиться про книгу білоруської авторки Світлани Алєксієвіч "Чорнобильська молитва: хроніка майбутнього" – LifeStyle 24), у якому жінка продовжує доїти корову, а солдат – виливати молоко. Утім, її промова – виключно моя,

– відповів журналісту Кейг Мезін.

У якому плагіаті звинувачують представників каналу HBO і творців серіалу "Чорнобиль"? Після виходу 4 серії серіалу "Чорнобиль" українські глядачі помітили підозрілу схожість певних моментів із популярним твором українсько-німецького драматурга Павла Ар'є. Письменник написав твір "На початку і наприкінці часів", у кому описуються події Чорнобиля. Четверта серія розпочинається зі сцени, у якій солдат змушує жінку покинути зону відчуження. Цей епізод нагадує сцену з написаного ним твору.