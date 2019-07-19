У чорному штанному костюмі: Меланія Трамп прийшла на офіційні зустрічі

Перша леді США продовжує вражати світ своїми стильними образами. Днями Меланія Трамп супроводжувала президента на зустрічі зі спортсменами з інвалідністю.

У своєму блозі в Instagram Меланія Трамп показала ефектні кадри, зроблені під час офіційної зустрічі в Білому домі. Згідно з фото, президентське подружжя запросило всіх американських спортсменів, які брали участь у Світових іграх Спеціальної Олімпіади 2019. Спортсмени підготували для Дональда і Меланії особливі подарунки – футболки їхньої збірної.

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Та на цьому робочий день першої леді США не завершився. Вже за кілька годин після заходу у Східній кімнаті резиденції Дональд і Меланія Трамп приєднались до урочистої церемонії вручення американського прапора. Стяг супроводжував військових під час висадки у Нормандії в роки Другої світової війни та був проданий бізнесмену Берту Крейку.

Ця частинка нашої історії сьогодні повернулась додому. Дякуємо за повернення прапору США, який вилетів на кораблі ВМС під час висадки в Нормандії. Історичний прапор буде елементом виставки та нагадуватиме про службу військових та великі втрати американського народу,

– прокоментувала перша леді США у мережі.

Меланія Трамп обрала лаконічний образ, який був доречний для обидвох зустрічей. Перша леді постала перед камерами у стильному штанному костюмі та білій блузі. До вбрання вона підібрала туфлі-човники на підборах. Ідеальна укладка волосся завершила її стильний look.



Дональд і Меланія Трамп у Вашингтоні / Instagram / @flotus



Офіційні зустрічі у Білому домі / Instagram / @flotus



Зустріч Дональда і Меланії Трамп зі спортсменами / Instagram / @flotus



Стильний образ Меланії Трамп / Instagram / @flotus