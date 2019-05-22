У латексі, міні і максі: сестри Кардашян-Дженнер сексуально представили нову колекцію косметики

Знамениті сестри сімейства Кардашян-Дженнер майже у повному складі прибули на презентацію нової лінійки косметики 21-річної Кайлі. На світську вечірку кожна з них обрала яскраве і сексуальне вбрання, яке б підкреслювало їхні переваги.

Напередодні наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер представила нову лінійку косметики. Раніше бренд 21-річної зірки випускав лише декоративні засоби, серед яких помади, тіні, блиски для губ, а тепер марка охоплюватиме і засоби для догляду за шкірою. Для такої важливої події у своїй кар'єрі Кайлі Дженнер влаштувала грандіозне свято.

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На вечірку прийшло чимало її друзів, колег і, звичайно, святкування не обійшлося без сестер, які підкорили усіх присутніх своїх зовнішнім виглядом. Колективний дух у сімейства Кардашян-Дженнер присутній, з цим не посперечаєшся.

Усі сестри та їхня мама Кріс Дженнер одягнулися у вбрання рожевого кольору, підібравши для себе найбільш підходящу модель. Так, 38-річна Кім Кардашян обрала пудрову максі-сукню на довгий рукав. Здавалося б, нічого сексуального, але фасон сукні, яку одягнула зірка Instagram, пікантно обтискав тонку талію і пишні стегна знаменитості.



Кім Кардашян / Instagram / @_persiancelebnews_

40-річна Кортні одягнула міні-плаття в яскраві паєтки кольору фуксії. Однак завдяки своєму вбранню вона засвітила не лише стрункі засмаглі ноги, а й свої пишні груди. 34-річна Хлої Кардашян обрала латексний комбінезон з оголеними плечима та довгими завуженими штанами. Ну а 21-річна винуватиця свята обрала міні-сукню без бретелей і з вирізами на талії.



Кортні і Хлої Кардашян / Instagram / @_persiancelebnews_