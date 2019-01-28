У мене сім'я патріотів, – Наталя Могилевська поділилась рідкісним фото з родичами

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Наталя Могилевська
Наталя Могилевська / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталя Могилевська продовжує розбурхувати мережу знімками. Однак артистка не оголилась, а показала прихильникам своїх родичів.

Чи не вперше за багато років Наталя Могилевська поділилась з прихильниками інформацією про свою родину. Раніше співачка тримала своїх близьких подалі від громадських очей та оберігала їх від зайвої уваги ЗМІ. 

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Однак 29 січня популярна співачка все ж показала сімейну ідилію. Перед камерою Наталя Могилевська позувала поряд з дядьком Юрієм та сестрою Тетяною. Родичі відзначали день народження та день ангела. 

"Я ніколи не писала, що народилася у сім'ї патріотів. Що мій дідусь був викладачем української мови в університеті імені Тараса Шевченка, що мої дядько і тітка пишуть посібники з української мови... Я хочу подякувати своєму роду, що день Тетяни я провела з родиною: з дядьком Юрієм, у якого в цей день був день народження і з сестрою Тетяною", – розповіла Наталя Могилевська.

Окрім цього, зірка додала, що пишається здобутками та славою своєї родини. За словами Наталі Могилевської, Ніна Матвієнко і Юрій Рибчинський в інтерв'ю українським ЗМІ зізнавались, що полюбили українську мову завдяки її дідусю. 

Несподіваний допис зібрав понад 26 тисяч вподобань у мережі. Тисячі людей прокоментували сімейне фото Наталі Могилевської, звертаючи увагу на її схожість з родичами. 

Теги: Новини України LifeStyle Наталія Могилевська Музика
Джерело: 24 Канал
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