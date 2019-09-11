У прозорій сорочці без білизни: Кендалл Дженнер засвітила груди на прогулянці у Нью-Йорку

23-річна супермодель Кендалл Дженнер днями знялася у рекламі білизняного бренду своєї старшої сестри Кім Кардашян, де зізналася, що найбільше у зовнішності їй подобається саме зріст. Напередодні дівчинка потрапила в об'єктиви папараці у провокативному образі, продемонструвавши вкотре струнку фігуру і довгі ноги.

Так, найвища та найстрункіша сестра з сімейства Кардашян-Дженнер засвітилася у нью-йоркському шопінг-районі Сохо.Разом з моделлю за нею йшов її охоронець.

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Для прогулянки знаменитість підготувала провокативний "аутфіт". На Кендалл була одягнена чорна сорочка, крізь яку вона продемонструвала оголені груди, адже відмовилася від спідньої білизни.

Завершили total black look короткі шорти, сонцезахисні окуляри і шкіряні чоботи. Стильним акцентом стала кругла сумка коричневого кольору.



​Кендалл Дженнер / Getty Images



​Кендалл Дженнер / Getty Images

Що цікаво, разом з Кендалл папараці помітили її старшу сестру Кім Кардашян. Незважаючи на теплі стосунки з Дженнер, Кім намагається не потрапляти з нею на спільні фото через їхню 20-сантиментрову різницю у зрості.



Кендалл Дженнер і Кім Кардашян / Getty Images