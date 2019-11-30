У прозорому вбранні та у супроводі чоловіка: Alyona Alyona епатувала на урочистій церемонії

Українська реперка Alyona Alyona привернула увагу всіх учасників музичної премії M1 Music Awards 2019. На червону доріжку вона прийшла у прозорому вбранні, що виглядало досить провокативно.

Як відомо, 30 листопада Alyona Alyona дебютувала на щорічній церемонії нагородження найкращих артистів України M1 Music Awards. Для першого виходу запальна реперка обрала відверте вбрання: чорне боді та червону прозору сукню. До епатажного вбрання вона підібрала масивні аксесуари та зробила улюблені коси.

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В мережі одразу ж почали обговорювати незвичний образ співачки. Чимало людей припустили, що Alyona Alyona таким чином знов привернула увагу українців до теми бодіпозитиву. Самоіронія щодо зайвої ваги неодноразово звучала в текстах популярної реперки та в численних інтерв'ю. Alyona Alyona підтвердила всі здогадки прихильників, зазначивши, що люди прекрасні у будь-якій вазі.

Це вбрання від моїх подруг – Ані та Альони. Таке вбрання демонструє, що ми такі, якими є, і будь-яке тіло є привабливим, гарним,

– зазначила реперка.



Alyona Alyona у прозорому вбранні / Пресслужба

Цікаво, що на червоній доріжці премії Alyona Alyona з'явилась не одна. Популярна співачка постала перед камерами з блогером Віктором Зубом, ніжно тримаючи його за руку. Пара спровокувала чутки про роман, однак сама реперка поки не коментує виходу на M1 Music Awards. За лаштунками шоу Alyona Alyona влаштувала провокативну фотосесію, результати якої вже з'явились у мережі.



Alyona Alyona епатувала на вітчизняній премії / Пресслужба