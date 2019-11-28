У розкішних сукнях та топлес: Alyosha показала ефектні образи у кліпі "Планети"

Українська співачка Alyosha презентувала ефектний кліп до пісні "Планети". Для ролика артистка приміряла розкішні сукні, звабливі боді та навіть постала перед камерами топлес.

За словами Alyosha, на створення чуттєвої пісні "Планети" її надихнула непроста історія кохання подруги. Розповідь про почуття на відстані викликали різні емоції: від натхнення, щастя і радості до розпачу, розчарування і болю. Саме це й стало основою нового треку, який, як переконує Alyosha, може навчити її прихильників відкривати серце для кохання та йти за своїми мріями.

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"Назва пісні – метафоричний образ двох несхожих світів, чоловічого і жіночого. Я порівняла ці дві протилежності з планетами, які обертаються на різних орбітах, їх тягне один до одного, але орбіти ніде не перетинаються. Це любов, якій не судилося бути такою, як ми звикли її сприймати, а любов на відстані! Ось так, все життя кохаєш людину, з якою не можеш бути разом", – розповіла Alyosha.

Створювати ефектний і чуттєвий кліп для артистки взялась режисерка Інна Грабар. Упродовж доби вона з творчою командою встановлювала конструкцію з екранів, які допомогли створити 3D-простір. Окрім цього, меломани зможуть побачити перевтілення Alyosha, адже за 17 годин знімального процесу вона змінила п'ять різних образів. Зокрема, артистка чи не вперше постала перед камерою топлес.

"Я б назвала цю роботу "Куди приводять наші мрії", бо саме про це ми розповідаємо в кліпі. Головний акцент – на артистці. Мені подобається розкривати багатогранність Alyosha та з кожною роботою бачити її все глибшою. Але нехай глядач відчує щось своє, для нього ми залишаємо три крапки", – зазначила автор кліпу "Планети" Інна Грабар.

Дивіться ефектний кліп Alyosha на пісню "Планети": відео

Alyosha – "Планети": текст нової пісні

Вже не з тобою прокинусь

І в очах не залишусь

Світлом сонця вночі.

Ти був усім, що я мала,

А тепер відпускаю,

Я не тримаю, просто лети.

День, а в душі ніч без краю

І ніяк не зникає

І чекає на тебе

Ти – мій біль, моя осінь,

Моя посмішка й сльози,

Моє серце, але вже німе

Приспів:

Ми, як планети

По колу

На різних орбітах і ніби поряд.

Прикута в неволі

Чи це моя доля, чи ти моя доля?

Ми, як планети

По колу

На різних орбітах і ніби поряд

Прикута навпроти.

Чи це моя доля, чи ти моя доля?

Знов із тобою прокинусь,

В твоїх думках я залишусь

Світлом зорі вночі.

Знай, серце й досі палає,

Бо любов вибачає

Десятки років ночей в самоті.

А ніч заховає всі сльози,

І Ранкові роси

Змиють всі сподівання мої.

А ти був усім, що я мала,

А тепер відпускаю,

Я не тримаю, просто лети.

Приспів