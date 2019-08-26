У шкіряній сукні та береті: Дженніфер Лопес ефектно з'явилася на прем'єрі фільму "Стриптизерки"

Здається, для 50-річної американської акторки і співачки не існує віку. Розкішна Дженніфер Лопес прийшла на прем'єру фільму "Стриптизерки", де вона грає одну з головних ролей, у приголомшливому образі в стилі 80-х.

Оскільки незабаром у всьому світі відбудеться прем'єра стрічки "Стриптизерки", акторський склад подорожує містами і відвідує дебютні презентації картини. Напередодні перший показ фільму відбувся у Лос-Анджелесі, куди прийшли всі головні акторки вже популярної стрічки.

Читайте також: "Стриптизерки": мережу приголомшили танці Дженніфер Лопес у першому трейлері

Неймовірна п'ятірка складалася з Кеке Пелмер, Cardi B, Констанс Ву, Дженніфер Лопес та Лілі Рейнхарт. Однак чи не найбільшу увагу привернула до себе 50-річна Джей Ло. На відміну від своїх колег вона обрала неяскраве, стримане, але не менш стильне вбрання. На ній була шкіряна сукня у стилі 80-х з закритим декольте від Zimmermann, а головним аксесуаром виступив берет тон в тон до плаття. Образ доповнили золотисті туфлі-човники з відкритою п'яткою та багато коштовностей.



Дженніфер Лопес та інші акторки з фільму "Стриптизерки" / Getty Images