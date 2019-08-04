У сукні від Вікторії Бекхем: Єва Лонгорія завітала на прес-конференцію в скромному образі

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Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка та зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія завітала на прес-конференцію фільму "Дора і Загублене місто" в готелі "Беверлі-Вілшир" (Беверлі-Хіллз, Каліфорнія), яка відбулася у четвер, 1 серпня 2019 року.

Знімки свого образу, який підготував стиліст актриси Charlene E Roxborough Konsker, Єва опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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У підписі знаменитість повідомила, що вона у захваті від вбрання з колекції її найкращої подруги, британської дизайнерки Вікторії Бекхем. Додамо, що комплект складається з водолазки на короткий рукав та спідниці довжини-міді з однаковим лаконічним принтом.

Не менш яскравим атрибутом Лонгорія обрала золоті мюлі на шпильці та зробила насичений макіяж з акцентом на очах і легкі локони, які вона згодом вклала у хвіст.

"Дора і Загублене місто" – це повнометражний фільм, знятий за сюжетом однойменного мультфільму. Головна героїня – дівчинка, яка у фільмі постає підлітком. У школі Дора зіткнулась із кумедними ситуаціями та пригодами, які з легкістю подолала. Зйомки фільму тривали здебільшого в Австралії, тому після народження сина Єва Лонгорія, яка зіграла маму Дори поїхала на кілька тижнів із США. Прем'єра кінострічки в Україні відбудеться 19 серпня.

Вікторія Бекхем не втратила можливості похвалити приятельку та написала їй зворушливий коментар під знімком.

"Ти дуже вродлива!!! Не можу дочекатися, аби побачити фільм!!! Цілую", – додала дизайнерка.

Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / Instagram / @evalongoria

Єва Лонгорія
​Єва Лонгорія / Instagram / @evalongoria

Єва Лонгорія
​Єва Лонгорія / Getty Images

Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / Getty Images

Фільм "Дора і загублене місто": дивіться трейлер

 

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Теги: LifeStyle Голлівуд Єва Лонгорія
Джерело: LifeStyle 24
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