У сукні за 50 доларів: Меган Маркл здійснила світський вихід – фото

Герцогиня Сассекська Меган Маркл ввечері, 22 жовтня, завітала на відкриття щорічного саміту One Young World у Лондоні. Це перший офіційний вихід ексакторки після прем'єри документального фільму під назвою "Гаррі і Меган: африканська подорож" (Harry & Meghan: An African Journey).

Захід пройшов в Альберт-холі, де Меган Маркл приєдналася до інших гостей церемонії. Дружина принца Гаррі до весілля брала декілька разів участь у роботі саміту, а у 2019 році вона приїхала туди у ролі віце-президента благодійної організації The Queens Commonwealth Trust.

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На сторінці в інстаграмі представники герцогів Сассекських повідомили, що Меган Маркл проведе дискусію з кількома молодими лідерами про проблеми гендерної рівності.

На захід герцогиня Сассекська прибула без чоловіка. Стилісти одягнули Меган Маркл у фіолетову сукню довжини міді з невеликим розрізом для ноги. Плаття є з колекції бренду Babaton, який є досить демократичним. Наразі таке ж вбрання можна придбати зі знижкою всього за 50 доларів.

Свій образ дружина принца Гаррі завершила синіми туфлями-човниками на високих підборах та голлівудською укладкою.



Меган Маркл / Getty Images



​Меган Маркл / Getty Images