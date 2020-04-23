У топі в сітку та стрингах: Демі Роуз приголомшила відвертістю на новому фото

Гаряча британська модель не припиняє підкорювати фанів новими еротичними зйомками. Демі Роуз поділилася пікантним кадром, на якому постала у чорному топі у сітку та крихітних стрингах. Білизна ледь приховала найінтимніші частини тіла зірки.

25-річна Демі Роуз вкотре доводить, що в умовах ізоляції може залишатися сексапільною красунею. На особистій сторінці в інстаграмі модель опублікувала нове фото, яке підірвало мережу. Цього разу дівчина не просто підкреслила свій розкішний бюст та оголила тіло, а й одягла провокативний комплект білизни.

До теми Вагітна Віра Кекелія оголила груди: пікантне фото

На чорно-білому фото Демі Роуз позувала майже у повен зріст, демонструючи свою розкішну фігуру на камеру. Зірка обрала для домашньої зйомки зухвалий look. На ній топ у масивну сітку, що дозволяє у всій красі показати груди в бюстгальтері, та крихітні стринги на зав'язках. Скуйовджене волосся знаменитості додає кадру пікантності.

Судячи з усього, перед таким образом Демі Роуз не змогли встояти навіть фоловери, що звикли до подібних відвертостей моделі. Менше ніж за добу допис зібрав майже пів мільйона лайків та понад 3 тисячі коментарів. Така статистика вражаюча навіть для інстаграм-профілю секс-символу.