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У топі в сітку та стрингах: Демі Роуз приголомшила відвертістю на новому фото

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Демі Роуз показала фото у стрингах / Instagram / @demirose

Гаряча британська модель не припиняє підкорювати фанів новими еротичними зйомками. Демі Роуз поділилася пікантним кадром, на якому постала у чорному топі у сітку та крихітних стрингах. Білизна ледь приховала найінтимніші частини тіла зірки.

25-річна Демі Роуз вкотре доводить, що в умовах ізоляції може залишатися сексапільною красунею. На особистій сторінці в інстаграмі модель опублікувала нове фото, яке підірвало мережу. Цього разу дівчина не просто підкреслила свій розкішний бюст та оголила тіло, а й одягла провокативний комплект білизни. 

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На чорно-білому фото Демі Роуз позувала майже у повен зріст, демонструючи свою розкішну фігуру на камеру. Зірка обрала для домашньої зйомки зухвалий look. На ній топ у масивну сітку, що дозволяє у всій красі показати груди в бюстгальтері, та крихітні стринги на зав'язках. Скуйовджене волосся знаменитості додає кадру пікантності. 

Судячи з усього, перед таким образом Демі Роуз не змогли встояти навіть фоловери, що звикли до подібних відвертостей моделі. Менше ніж за добу допис зібрав майже пів мільйона лайків та понад 3 тисячі коментарів. Така статистика вражаюча навіть для інстаграм-профілю секс-символу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Demi (@demirose)

 

Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle Еротика Демі Роуз LifeStyle
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