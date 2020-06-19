Випускниця модельного реаліті-шоу "Супермодель по-українськи" 2 сезон на Новому канал – Арина Любітєлєва – розповіла про симптоми коронавірусу і про те, як боролася з небезпечною хворобою.

Понад три місяці практично весь світ перебуває на карантині через пандемію коронавірусу, вакцина від якого ще розробляється. З початку пандемії у всьому світі захворіли понад 8,4 мільйона людей. Серед них і учасниця другого сезону проекту "Супермодель по-українськи", який випускав Новий канал, Арина Любітєлєва.

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"Зараз це дуже складна тема, і я довго думала, чи варто говорити про те, що перехворіла COVID-19. Хочу, щоб люди не думали, що молодь не хворіє, і знали, що робити при появі перших симптомів", – прокоментувала модель.



Арина Любітєлєва перехворіла COVID-19 / Пресслужба Нового каналу

Дівчина захворіла після послаблення карантину. Арина підозрює, що "підчепила" вірус, коли зустрілася з подругою, щоб попити кави.

"Моя подруга – лікар, коли ми зустрілися, у неї було відмінне самопочуття і не було ніяких ознак COVID-19. Гуляли ми приблизно годину на відкритій території, не в ресторані. Ми були в масках і зняли їх тільки коли сіли пити каву в машині. Я брала телефон подруги, щоб зробити фото – підозрюю, що так і заразилася, тому що мій стан погіршився через день після зустрічі", – зазначила випускниця модельного реаліті Нового каналу.

Симптоми COVID-19 Арини Любітєлєвої

Спочатку Арина відчувала втому. Через два дні у неї почало боліти все тіло, ломило кістки, було некомфортно навіть просто лежати в ліжку. Вранці температура піднялася до 37,3, ввечері – до 37,5. Трохи пізніше дівчина почала кашляти, але горло не боліло. А перед сном температура піднялася до 37,8. На четвертий день дівчині стало краще, температура спала, але дика втома та сильний кашель залишилися. На сьомий день повністю зникли смак і запах, це тривало шість днів.

Спочатку я думала, що просто перенервувала через свої проблеми/думки/побут. Думок про коронавірус не було взагалі. А потім та сама подруга написала, що їй стало погано в той же день, що і мені, і її тест на COVID-19 виявився позитивним,

– каже Любітєлєва.

Що робити, якщо вам здається, що ви захворіли COVID-19

Перше, що ви повинні зробити – зателефонувати до сімейного лікаря або в найближчу лікарню. Не йти, а дзвонити – це дуже важливо, рекомендує модель.

"Якщо у вас є сімейний лікар, він запропонує відправити до вас додому бригаду, де у вас візьмуть тест ПЛР (мазки зі слизової носа і горла). Такий тест є безкоштовним, але результату доведеться чекати 7-10 днів", – каже Арина.

Ще один варіант – звернутися в приватну лабораторію, заздалегідь попередивши, що у вас є підозри на COVID-19. Цей тест платний, але відповідь приходить через 1-2 дні. Якщо у вас є машина, ви можете поїхати на ній в клініку та здати аналіз, навіть не виходячи з автомобіля – просто опустивши вікна. Обов'язково попередьте лікарів, щоб вони вийшли до вас в спеціальних захисних костюмах.

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Арина Любітєлєва перехворіла COVID-19 / Пресслужба Нового каналу

Арина хворіла майже три тижні, дотримуючись суворого карантину. При цьому ніхто з її близьких не заразився.

Я людина, яка розуміє свою соціальну відповідальність. Саме тому дотримувалася суворого карантину. Довелося скасувати поїздку до батьків в інше місто. Я молода, тому відносно легко перенесла COVID-19. Але чим людина старша, тим гірше справляється з хворобою. Не думайте, що захворіти на коронавірус соромно. І обов'язково повідомте про свою хворобу всім людям, з якими контактували!

– говорить Арина.

Вакцини та ліків від COVID-19 поки що немає. Всі хворі повинні дотримуватись рекомендацій лікарів. Тому носіть маски, мийте руки і не хворійте!