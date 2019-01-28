Учасниця Нацвідбору до Євробачення 2019 MARUV анонсувала концерти в Росії

Українська співачка MARUV, менш відома як Анна Корсун, запланувала гастролі в Росії. Це будуть перші сольні виступи артистки.

Як відомо, продюсер Нацвідбору до Євробачення 2019 Руслан Квінта вирішив замінити співачку TAYANNA, яка несподівано відмовилась від участі в конкурсі. Відтак співачка MARUV побореться за можливість представляти Україну на міжнародному шоу.

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Не минуло й тижня з часу такої зміни, як артистка опублікувала резонансну інформацію. Згідно з афішею, яку MARUV розмістила у своєму блозі, вона планує дати сольний концерт у двох містах Росії. Зокрема, виступ у Москві українка запланувала на 6 квітня, а у Санкт-Петербурзі – 12 квітня.



Українська співачка виступить у Росії / Instagram / @maruvofficial



Учасниця Нацвідбору до Євробачення 2019 / Instagram / @maruvofficial

За словами MARUV, це перші сольні гастролі в її вокальній кар'єрі. Проте запланована поїздка до Росії – не дебютна. Артистка вже виступала на Чемпіонаті світу з футболу "Moscow football fest".

Журналісти LifeStyle 24 звернулись до представників співачки MARUV, однак вони відмовились коментувати її скандальний анонс щодо майбутніх виступів у Росії.

Хто така MARUV?Українська співачка родом із Дніпропетровщини. Спершу Анна Корсун заснувала свій музичний проект, який зрештою розпався. Артистка вирішила не ставити крапку на вокальній кар'єрі та продовжила виступати із сольними піснями. 28 вересня MARUV випустила дебютний альбом "Black Water".