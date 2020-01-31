Українка отримала престижну премію Греммі: відео виступів, які підкорили світ

Надія Шпаченко – відома американська піаністка з українським корінням. Її називають одним із головних популяризаторів сучасної класичної музики. Яскрава зовнішність та експресивна гра на роялі нікого не залишають байдужим.

Дитинство та еміграція з України

Надія – родом з Харкова. Музикою почала займатися з п'яти років. Ще дитиною отримала визнання як піаністка і композитор: виступила із симфонічним оркестром Харківської філармонії та посіла друге місце у Всеукраїнському конкурсі юних композиторів.

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У підлітковому віці разом з мамою переїхала до Ізраїлю, а потім – до США. Шпаченко навчалася у Кембриджі та отримала звання доктора музичних мистецтв в університеті Південної Каліфорнії. Вийшла заміж за колегу по цеху і залишилася жити у Штатах.



Відома американська піаністка з українським корінням Надія Шпаченко

Успішна кар'єра українки

Шпаченко здобула популярність, виступаючи із прем'єрами сучасних класичних творів. Вона презентувала понад 70 робіт композиторів, які до того ніхто не чув.

Серед тих, хто довірив Надії право першого виконання своєї музики, – американець Елліотт Картер та австрієць Гернот Вольфганг.

Future Feelings у виконанні Надії Шпаченко: дивіться відео

An der Quelle, Op. 46, No. 1 у виконанні Надії Шпаченко: дивіться відео



Також Надія представила світові твори українського композитора Юрія Іщенка, виступаючи з Національним симфонічним оркестром України. На концертах Надія виконує твори не тільки за роялем – також грає на клавесині, синтезаторі та зменшеній копії фортепіано.

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Шпаченко викладає музику в Каліфорнійському державному університеті Помони, тож студенти часто стають її партнерами на сцені. Такі виступи перетворюються на яскраве шоу – Надія багато імпровізує, поєднує музику з декламуванням та візуальними ефектами.

Імпровізація Шпаченко та одного з її студентів: дивіться відео

Виконавиця випустила три збірки сучасних класичних творів.

Греммі-2020 для Шпаченко

Піаністку родом з України кілька разів висували на престижну премію Греммі, яку називають "Оскаром" у музичному світі. Омріяну нагороду Надія Шпаченко здобула у 2020 році. Про усіх переможців премії – читайте тут.



Надія Шпаченко​ на церемонії вручення Греммі

Її збірку The Poetry Of Places ("Поезія місць") визнали найкращим альбомом класичної музики. У ній піаністка зіграла 10 нових композицій, автори яких надихались різними витворами архітектури.

The Poetry Of Places Надії Шпаченко: дивіться відео



Шпаченко не планує зупинятися на досягнутому. І ставить собі за мету достукатися за допомогою класичної музики до сердець якомога більшої аудиторії.