Автори фільму "Атлантида" показали життя після закінчення війни на Донбасі: трейлер і постер

Восени 2020 року на широкий екран вийде довгоочікувана кінострічка Валентина Васяновича "Атлантида". У мережі актори проєкту презентували офіційний трейлер та постер фільму.

За сюжетом, події розгортаються у 2025 році, коли Україна перемогла Росію у війні на Донбасі. Окупована територія держави повертається до її складу. Однак земля Донбасу за 11 років військових дій стає непридатною для життя та більше нагадує спустошений пустир. Та і на тлі таких краєвидів може зародитись кохання, що майстерно показали автори "Атлантиди".

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Світова прем'єра кінострічки відбулась під час Венеційського кінофестивалю. Український фільм "Атлантида" підкорив експертів та здобув перемогу у категорії "Горизонти". Та це не єдина відзнака новинки режисера Валентина Васяновича. Фільм отримав гран-прі міжнародних кінофестивалів Франції, Норвегії та Білорусі, а також спеціальний приз журі кінофестивалю у Токіо і премію за найкращу операторську роботу на фестивалі у Севільї.

Після фурору за кордоном кінострічку "Атлантида" готують до показу в Україні. Прем'єра запланована на 5 листопада 2020 року.

Цікаво, що головні ролі у фільмі виконали не професійні актори. Зокрема, у кінострічці "Атлантида" можна буде побачити колишнього розвідника, волонтера благодійного фонду "Повернись живим" Андрія Римарука, а також парамедика Людмилу Білеку і добровольця Василя Антоняка.

Дивіться трейлер до фільму "Атлантида": відео